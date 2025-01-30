Ольга Сумская показала редкое фото с сестрой Наталией на фоне семейной ссоры

Украинская актриса Ольга Сумская показала редкое фото с сестрой Наталией, сделанной во времена их молодости. На фоне семейного конфликта этот снимок оказался красноречивым.

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Как рассказала актриса в Instagram, фотографию она нашла в сундуке покойной мамы. На ней две актрисы-сестры позируют рядом перед фотоаппаратом. Судя по одежде женщин, события происходили летом.

"Нашла прекрасное, редкое фото в сундуке у мамочки... Может найдется фотограф? Буду благодарна!" – подписала кадр Ольга Сумская.

Напомним, конфликт между сестрами-актрисами "зашел очень далеко". Оказалось, что ссора началась задолго до фигурирования в ней дочери Ольги Сумской Антонины Паперной, которая живет в РФ и снимается там в кино.

Ольга Сумская признавалась, что старшая сестра взяла на себя инициативу разорвать связи. Любовь к сестре "долго жила в сердце", но теперь "там пусто, к сожалению". Тогда актриса призналась, что сестра не объясняла, на что именно она обиделась, но это не произошло тогда, когда произошел публичный скандал с живущей в России дочерью Ольги Сумской.

Уже позже в сети стало известно о новой ссоре сестер вокруг Антонины Паперной.

Ранее Наталья Сумская называла причину, почему избегает общения с младшей сестрой: "Вокруг нас происходит много незаурядных событий, которые влияют на нас. Мы в одной отрасли работаем, у нас есть определенные приоритеты и стиль жизни. Очевидно, он разный, этот стиль жизни".

В то же время Ольга Сумская пыталась опровергнуть заявления племянника Вячеслава Хостикоева и комментарии сестры Натали об их разногласиях: "Это все неправда. Я не верю в эти слова. Он дал интервью, и так откровенно об этом говорить, апеллировать к тому, почему Тоня не была на похоронах мамы. Как Тоня может долететь, если началось полномасштабное вторжение? Тоня прилетела на один день еще тогда, в 2021-м, на последний день рождения мамы, 14 октября, но был ли Слава на дне рождения? На похоронах не было их. Мы хоронили маму втроем. Почему? В самый страшный день мы должны быть вместе".

Ранее в интервью OBOZ.UA Ольга Сумская допустила, кто может помирить ее со старшей сестрой Наталией. Она также призналась, на какие сообщения отзывается ее старшая сестра, а также вспомнила, когда начался конфликт.

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