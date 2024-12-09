Ольга Сумская назвала истинную причину ссоры с сестрой

Актриса Ольга Сумская призналась, что не знает точную причину, по которой с ней перестала поддерживать связь ее старшая сестра – Наталья. Она лишь подчеркнула, что это произошло еще до скандальных обвинений из-за дочери знаменитости – Антонины Паперной, которая живет в России и никак не высказывается о войне на Родине.

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Ольга Сумская призналась, что старшая сестра взяла на себя инициативу разорвать связи. Теперь в интервью "Тур зірками" знаменитость объясняет, что ей обидно из-за этого.

"Мне Наталочка снится во сне, что мы общаемся. Конечно (это была ее инициатива прекратить общение. – Ред.). И даже если мы появлялись где-то на акции или на каком-то мероприятии (мы не общаемся. – Ред.). Я никогда не забуду этот случай: стоит на столике фамилия Оля Сумская, Наталья Сумская. Рядом. Как это приятно. Я захожу, а Наталочка Вячеславовна отседает в другой угол, чтобы рядом не сидеть. Я сначала ужасно переживала, это для меня было страшное нервное сотрясение, а потом..." – вспомнила Ольга Сумская.

Она добавила, что любовь к сестре "долго жила в сердце", но теперь "там пусто, к сожалению". Тогда актриса призналась, что сестра не объясняла, на что именно она обиделась, но это не произошло тогда, когда был публичный скандал с живущей в России дочерью Ольги Сумской.

"Я общаюсь, я до сих пор общаюсь. И призываю к миру, как говорят. Давайте договариваться. Вот сегодня ко времени переговоры. Давайте сделаем переговоры в семье. Нет, это, конечно, не тот случай. Это семья Сумских, славная на всю Украину. И потому очень досадно, что возникли такие недоразумения", – добавила актриса.

Ранее Наталья Сумская называла причину, почему избегает общения с младшей сестрой: "Вокруг нас происходит много незаурядных событий, которые влияют на нас. Мы в одной отрасли работаем, у нас есть определенные приоритеты и стиль жизни. Очевидно, он разный, этот стиль жизни".

В то же время Ольга Сумская пыталась опровергнуть заявления племянника Вячеслава Хостикоева и комментарии сестры Натали об их разногласиях: "Это все неправда. Я не верю в эти слова. Он дал интервью, и так откровенно об этом говорить, апеллировать к тому, почему Тоня не была на похоронах мамы. Как Тоня может долететь, если началось полномасштабное вторжение? Тоня прилетела на один день еще тогда, в 2021-м, на последний день рождения мамы, 14 октября, но был ли Слава на дне рождения? На похоронах не было их. Мы хоронили маму втроем. Почему? В самый страшный день мы должны быть вместе".

Ранее OBOZ.UA писал, что Ольга Сумская ждет звонка от старшей сестры на Рождество и призналась, что периодически ей звонит по телефону.

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