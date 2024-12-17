'Моя вторая мама'. Ольга Сумская предположила, кто может помирить ее со старшей сестрой Натальей

Актриса Ольга Сумская, которая имеет непростые отношения со своей сестрой, не менее известной украинской актрисой Наталией Сумской, признается, что отчужденность между ними зашла очень далеко. Артистка предположила, что помирить уже их не сможет никто из близких, все только в руках Бога.

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Об этом Ольга Сумская рассказала в интервью OBOZ.UA. Она также призналась, на какие сообщения отзывается ее старшая сестра, а также вспомнила, когда начался их конфликт.

"Только Бог, думаю, может нас помирить, – говорит Ольга Сумская. – Это все так глубоко уже зашло. Но я готова к общению. С Наташей, с племянником Вячеславом. Она даже сегодня мне приснилась, как я ее обнимаю и целую. Прижимаю к сердцу очень сильно. Видите ли, во снах приходит. Значит, когда-нибудь будет и теплая встреча. Наталочка – моя вторая мама. Привела меня на съемочную площадку – я ей благодарю всех. А потом что-то случилось… Не сейчас давно уже. Началось еще после "Роксоланы" – какое-то такое отчуждение пошло. Но для меня она всегда первая в профессии – напишите об этом. Непревзойденная, самая талантливая и прекрасная актриса в мире".

Актриса признается, что старшая сестра отвечает на ее сообщение только, если дело касается каких-то бытовых вещей: "Я пишу ей, если нужно решить какие-то семейные дела – она отвечает. Но когда встречаемся где-нибудь в публичных местах, то холод. Я уже рассказывала об истории, произошедшей недавно в театре. Я не надеялась, что она со мной будет говорить, но думала, что поздоровается хотя бы по крайней мере".

Ранее OBOZ.UA писал, что Наталья Сумская называла причину, почему избегает общения с младшей сестрой: "Вокруг нас происходит много незаурядных событий, которые влияют на нас. Мы в одной отрасли работаем, у нас есть определенные приоритеты и образ жизни. Очевидно, он разный, этот образ жизни".

Полное интервью с Ольгой Сумской читайте здесь на OBOZ.UA.

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