Ольга Сумская ответила на упреки племянника и сестры, с которыми не общается: в самый страшный день мы должны были быть вместе

Заслуженная и народная артистка Украины Ольга Сумская, которой 22 августа исполнилось 58 лет, отреагировала на упреки своего племянника Вячеслава Хостикоева и комментарии сестры Натальи об их разногласиях. Акриса заявила, что они говорят неправду, а причина семейной драмы гораздо глубже.

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Звезда театра и сцены посоветовала украинцам не делать выводы, ознакомившись только с одной стороной конфликта. О родных артистка вспомнила во время разговора с ЖВЛ на YouTube.

Племянник Ольги Сумской – звезда "Скаженого весілля 3" – рассказал, что поссорился со своей родной тетей в начале 2024 года. Украинец очень близко к сердцу воспринимает то, что его двоюродная сестра – дочь Сумской Антонина Паперная – осталась в Москве.

"Это все неправда. Я не верю в эти слова. Он дал интервью, и так откровенно об этом говорить, апеллировать к тому, почему Тоня не была на похоронах мамы. Как Тоня может долететь, если началось полномасштабное вторжение? Тоня прилетела на один день еще тогда, в 2021-м, на последний день рождения мамы, но был ли Слава на дне рождения? На похоронах не было их. Мы хоронили маму втроем. Почему? В самый страшный день мы должны были быть вместе", – со слезами на глазах поделилась актриса.

Напомним, что матери Сумской, 88-летней Анны, не стало в ночь на 27 февраля 2022 года. Ее похоронили во вторник, 1 марта, в Киеве под звуки сирен.

С сестрой, актрисой театра, звезда не общается достаточно давно. Наталья Сумская говорила: "Вокруг нас происходит много незаурядных событий, которые влияют на нас. Мы в одной отрасли работаем, у нас есть определенные приоритеты и стиль жизни. Очевидно, он разный, этот стиль жизни".

Однако заслуженная артистка Украины уверяет, что любит старшую сестру и мечтает ее увидеть, но та демонстративно игнорирует родственницу.

"Мои родные, я всегда на связи. Где эти звонки, где эти смс? Я открыта к общению. Я не знаю, почему так сложилось. Точнее, я знаю, но я не буду озвучивать, в отличие от родственников. Вот недавно: награждение Шевченковских лауреатов, театр Франко, все уже сидят. У меня приглашение. Я захожу в зал – сидит Наталья Вячеславовна, Римма Зюбина. "Добрый день". Все здороваются, сестра не поворачивает головы. И все это видели. Как мне это? Ну можно хоть кивнуть. Это больно", – рассказала Ольга Сумская.

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