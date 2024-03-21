Всемирно известный украинский дирижер Оксана Лынив планирует выступить в июле 2025 года в Германии, распространяя за рубежом российскую культуру. Она будет исполнять оперу Петра Чайковского "Евгений Онегин" на языке оригинала. Организаторы утверждают, что те, кто не знает русского, смогут также беспроблемно пересмотреть выступление – оно будет субтитрировано на английском и немецком языках.

Концерт должен состояться в Саксонской государственной опере Дрездена аж четыре раза, чтобы точно удовлетворить желание "насладиться" творчеством российских художников. Продажа билетов начнется уже с апреля этого года. Об этом сообщили на сайте оперы.

В частности, компанию дирижеру со Львовщины составят несколько украинских оперных солистов: Даниил Матвиенко и Николь Чирка, ставшая постоянным членом ансамбля оперы с 2024 года. В каст организаторы не пригласили ни одного россиянина.

Дирижер свое участие в опере не прокомментировала.

Напомним, ранее Оксана Лынив несколько раз попадала в громкие скандалы из-за распространения российских нарративов. Прежде всего, она все еще готова сотрудничать с культурными деятелями страны-агрессора, вопреки их политическим взглядам. Оказывается, для этого нужно всего-навсего написать "заявление об осуждении войны".

Еще в 2022 году, после начала полномасштабного вторжения, женщина планировала составить компанию российским коллегам в постановке оперы "Иоланта" того же Петра Чайковского. Впоследствии Лынив отказалась от участия, сообщив, что это вынужденный шаг из-за ухудшения самочувствия и боли в спине.

Уже в январе 2023 года она согласилась выступить на фестивале, посвященном немецкому композитору Рихарду Вагнеру. Чтобы отдать дань уважения выдающемуся человеку, дирижер надела футболку с надписью Wagner Power, которая переводится как "Сила Вагнера". Украинцев сильно возмутил этот поступок, ведь Вагнер в первую очередь ассоциируется с российским ЧВК во главе с Евгением Пригожиным, а уже потом на ум приходит артист.

Ранее OBOZ.UA писал, что состоявшаяся в Нью-Йорке украинская сюрреалистическая опера композиторов Романа Григорива и Ильи Разумейко Chornobyldorf стала проявлением абстракционной дикости. Критики высоко оценили постановку, которая даже вошла в шестерку лучших опер и музыкально-театральных представлений по версии всемирной сети Music Theatre Now.

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