Абстракция в диком виде: The New York Times об украинской опере Chornobyldorf

Американское издание The New York Times назвало украинскую оперу композиторов Романа Григорива и Ильи Разумейко Chornobyldorf абстракцией в диком и сюрреалистическом виде. Премьера состоялась в Нью-Йорке на PROTOTYPE Festival. Зрители уже посетили 4 спектакля в театре LA MAMA и еще 4 запланированы в период с 11 января по 21 января. Опера уже успела оценить театральные критики и культурные журналисты.

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"Chornobyldorf – абстракция в диком и сюрреалистическом виде. Опера решительно прибыла из Украины как своеобразное ностальгическое напоминание о громких, беспорядочных, полных наготах, часто серьезных сами к себе шоу, которые когда-то уже проходили в Нью-Йорке", – отметил музыкальный критик Закари Вулф в материале для The New York Times.

По сюжету, выжившие после серии катастроф потомки человечества оказываются в постобществе. Это мир после смерти капитализма, оперы и философии. Путешествуя между руинами атомных станций, заброшенных церквей, театров и галерей, они пытаются воспроизвести утраченную цивилизацию с помощью археологических перформансов-ритуалов.

"Chornobyldorf – удивительное оперное произведение, иногда монументально громкое и ничем не похожее на все, что вы когда-либо слышали раньше. Композиторы разумно смешивают существующие музыкальные стили, чтобы создать нечто новое. Это не опера, опирающаяся на свою концепцию и амбиции. Григоров и Разумейко демонстрируют высокое мастерство и безупречное исполнение, оставляя зрителей ошеломленными", – отмечает в своем отзыве для издания Theatermania Закари Стюарт.

Опера вошла в шестерку лучших опер и музыкально-театральных представлений по версии всемирной сети Music Theatre Now. Британская газета The Times назвала ее "современным украинским шедевром, который стоит увидеть каждому". С ней соглашается американский музыкальный критик Гарри Рольник в своем отклике на ConcertoNet.

"Chornobyldorf должен быть увиден, чтобы его почувствовать. Людей приглашают, нет – требуют углубиться в опыт, похожий на опийный бред двухчасовой греческой трагедии", – пишет Рольник.

Музыкальный критик Джон Собел назвал Chornobyldorf шедевром.

"Chornobyldorf – это шедевр экспериментальной оперы. Технологическое и художественное волшебство. После представления остается впечатление от безумного таланта и энергии, которые вы только что наблюдали. Это действительно – неповторимый опыт", – пишет Собел в рецензии на blogcritics.org.

Издание Observer в своей рецензии отметило общую атмосферу апокалипсиса, которое вызывает действо на сцене.

"Два часа блестящего обнаженного безумия, разрывающего барабанные перепонки без антракта – перенесет вас к обреченному концу человечества. Самая дикая и самая голая опера, которую я когда-либо видела", – написала журналистка Энни Левин.

После возвращения из американских гастролей композиторы Роман Григорив и Илья Разумейко будут работать над новой оперой GAIA-24. Ее премьера состоится 10 мая в Киеве. А 16 мая опера откроет ведущий европейский фестиваль O.Festival.