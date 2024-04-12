Оксана Лынив заявила, что отказ выступать с россиянами вредит украинцам, и раскрыла интересный факт о путинистке Нетребко

Всемирно известный украинский дирижер Оксана Лынив заявила, что отказ выступать с российскими артистами вредит украинцам. Она объяснила, что за границей невозможно не пересекаться с гражданами РФ, однако музыкант все же пытается избегать сотрудничества с теми, кто имеет пророссийские взгляды.

В новом интервью для СМИ Лынив также рассказала о делах Анны Нетребко – оперной певицы-путинистки. По словам украинки, у россиянки "плотный график".

Дирижер отмечает, что "хочешь не хочешь", а российские артисты никуда не исчезли после полномасштабного вторжения. Многие из них уехали из РФ еще до 24 февраля 2022 года.

Лынив отметила: хотя совместными усилиями удалось отменить деятельность дирижера Валерия Гергиева, который дружит с с главой России Путиным, осталось много россиян, которые продолжают активно работать на Западе.

В том числе и путинистка Нетребко. "Посмотрите на ее расписание: она сейчас поет еще больше, чем до войны", – говорит музыкант. Несмотря на то что после начала полномасштабной войны россиянку уволили из Метрополитен-оперы в Нью-Йорке, где ее заменила украинка Людмила Монастырская, это кардинально не повлияло на карьеру пропагандистки.

"Но вы сравните сейчас уровень приглашений от международных театров и фестивалей Нетребко и Монастырской! Первая буквально не сходит со сцены театра Ла Скала", – подчеркнула Лынив.

Напомним, недавно украинский дирижер попала в громкий скандал: Лынив отказалась отменять оперу "Евгений Онегин" Чайковского, которая должна состояться в Дрездене в 2025 году. Такое решение агент украинки объяснил тем, что невозможно "выбросить" российские произведения, ведь это составляющая классического репертуара. Подробности – в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как дирижер Оксана Лынив назвала "свободой слова" исполнение произведений Петра Чайковского. Она напомнила об украинском происхождении композитора и объяснила, почему важно рассказать об этом миру.

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