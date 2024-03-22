Украинский дирижер Оксана Лынив попыталась оправдаться за российскую оперу в Дрездене, но отменить выступление не захотела

Всемирно известная украинская дирижер Оксана Лынив решила, что не будет отменять свое выступление с российской оперой Петра Чайковского "Евгений Онегин" в Дрездене, Германии. Она отметила, что российские классики являются обязательным репертуаром каждого величайшего дирижера и оправдала свой будущий оркестр.

Похоже, такую возможность, как отказаться от участия ради сохранения репутации и поддержки Родины, Лынив не рассматривала. В Facebook она отметила, что только в Украине нельзя распространять русскую культуру, а за границей, похоже, выступать украинцам с классическими произведениями страны-агрессора вполне уместно. В частности, женщина в своем оправдании ни разу не использовала слово "русские", а войну назвала "периодом военного положения".

"С начала периода военного положения на территории Украины прекратили исполнять музыку Чайковского, Прокофьева, Шостаковича, Рахманинова, Стравинского и др. И все же произведения этих композиторов относятся к обязательному репертуару каждого дирижера, чья карьера развивается на интернациональном уровне, потому что эти произведения принадлежат к мировому музыкальному наследию", – написала Лынив.

Она отметила, что "стандартный репертуар симфонических оркестров и оперных театров всего мира и этот [с которым будет выступать в Дрездене]" был создан столетиями назад и нарушать его нельзя. Похоже, дирижер не видит возможности исполнять произведения иностранных классиков, а российские оперы нужно заменить только на украинские.

"На основе успешного сотрудничества с ведущими оркестрами и оперными театрами, украинские дирижеры могут постепенно внедрять исполнение пока мало известных украинских композиторов и добавлять эти имена в мировую классическую музыкальную традицию", – пояснила она.

Напомним, Оксана Лынив планирует в июле 2025 года выступить в Германии с оперой Петра Чайковского "Евгений Онегин". Мероприятие будет проходить на языке оригинала – на русском. Впрочем, организаторы заявили, что концерт будет субтитрован еще на английском и немецком. Компанию дирижеру составят несколько украинских оперных солистов. Среди других членов каста нет ни одного россиянина, хотя, как отмечала Лынив, она не против их общества.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский артист и муж балерины Екатерины Кухар Александр Стоянов также активно распространяет русскую культуру в Германии. С труппой он ездил с балетом "Лебединое озеро" на музыку Петра Чайковского. Его действия остро осудили украинские коллеги, но это никак не подействовало на Стоянова. Он оправдывался в соцсетях и выступил в нескольких городах Европы с российским репертуаром.

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