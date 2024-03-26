Агент Оксаны Линив объяснил, почему она исполняет произведения российских композиторов, и 'сдал' других дирижеров из Украины, которые поступают так же

Михаэль Грубер, агент всемирно известного украинского дирижера Оксаны Линив, объяснил, почему артистка не может отказаться от репертуара, содержащего произведения российских композиторов. Недавно музыкант заявила: композиции авторов страны-агрессорки внесены в мировое музыкальное наследие.

Грубер выразил аналогичное мнение, заметив, что репертуар любого дирижера "состоит из четырех столбов: романтический немецкий репертуар, французский репертуар, итальянский репертуар и классический русский репертуар". Об этом он рассказал в комментарии Суспільне.

Агент отметил, что независимо от национальности дирижеры должны исполнять классические композиции российских творцов, таких как Чайковский, Рахманинов, Шостакович, Стравинский и другие. По его словам, причина состоит в том, что эти композиторы и их музыка – составляющая стандартного репертуара каждого оперного театра, оркестра, концертного зала стран Запада. Такое "правило рынка" – если музыкант хочет работать на международном уровне, он должен согласиться на эти условия.

Что касается конкретно украинцев, говорит Грубер, "в этом случае не стоит вопрос могут или хотят они представлять русскую культуру за рубежом", как и граждане любого другого государства. "Речь идет лишь о принятии правил международного музыкального рынка, требующего исполнения этих композиторов и их произведений. Следовательно, дирижеры на самом деле не имеют выбора: хотят они исполнять или не хотят определенных композиторов ", – объясняет он.

По словам агента, не только Оксана Линив "придерживается репертуара", но и другие дирижеры, поддерживающие Украину. Среди них:

Кирилл Карабиц – украинский дирижер, получивший орден от короля Великобритании;

– украинский дирижер, получивший орден от короля Великобритании; Кэри-Линн Уилсон – главный дирижер Украинского оркестра свободы;

– главный дирижер Украинского оркестра свободы; Виталий Алексеёнок – художественный руководитель Харьковского музыкального фестиваля и постоянный дирижер Львовской национальной оперы;

– художественный руководитель Харьковского музыкального фестиваля и постоянный дирижер Львовской национальной оперы; Даля Стасевская – финская дирижер украинского происхождения.

Грубер считает, что украинская дирижер делает немало для популяризации отечественной культуры, добавляя к своим концертам произведения земляков. Однако он отметил, что с начала полномасштабной войны в Украине музыку российских композиторов все чаще стали исполнять на всемирно известных сценах. "Пример того, что рынок классической музыки имеет свои правила, которые не обязательно соответствуют политике", – подытожил эксперт.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как Оксана Линив подверглась жесткой критике со стороны украинцев из-за решения не отменять свое выступление с оперой "Евгений Онегин" Чайковского. Событие должно состояться в немецком городе Дрезден в 2025 году. В сообщении к публике дирижер ни разу не использовала слово "россияне", а войну назвала "периодом военного положения".

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