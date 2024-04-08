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Украинская дирижер Оксана Линив назвала "свободой слова" исполнение произведений Петра Чайковского

Карина Вишнякова
Люди
2 минуты
1,4 т.
Украинская дирижер Оксана Линив назвала 'свободой слова' исполнение произведений Петра Чайковского

Известная украинская дирижер Оксана Линив отреагировала на скандал вокруг оперы "Евгений Онегин" композитора Петра Чайковского, которая должна состояться в немецком городе Дрезден в 2025 году. Артистка объяснила свое решение не отменять выступление тем, что в Европе не открещиваются от российского так, как это делают в Украине.

В интервью Голосу Америки Линив назвала это свободой искусства и свободой слова. Кроме того, дирижер считает, что миру нужно рассказать об украинских корнях Чайковского.

Украинская дирижер Оксана Линив назвала "свободой слова" исполнение произведений Петра Чайковского

Музыкантка отметила, что публичное осуждение классических произведений российских композиторов в Европе запрещено. "Там наоборот действует правило свободы искусства и свободы слова, – подчеркнула она, добавив, что уже более 20 лет проживает в Германии и работает с выдающимися европейцами. – Безусловно, условием моей работы в странах Европейского Союза и мире является уважение их законов и традиций".

Украинская дирижер Оксана Линив назвала "свободой слова" исполнение произведений Петра Чайковского

Дирижировать оперой "Евгений Онегин" Линив пригласил одним из лучших немецких оркестров, основанный в 1548 году. "Получить приглашение от этого оркестра – очень престижно не только для украинского дирижера, а вообще для любого, – объясняет артистка. – Если я скажу этому оркестру "нет", другого такого приглашения не будет".

Украинская дирижер Оксана Линив назвала "свободой слова" исполнение произведений Петра Чайковского

Что касается Чайковского, дирижер отметила: композитор имел украинское и французское происхождение, а его дед Петр Чайка был казаком и учился в Киево-Могилянской академии. "При жизни Чайковского очень критиковали в России именно за его европейскость", – говорит она. Линив считает, что во время полномасштабной войны следует "не только формировать новый культурный контент, но и критически пересматривать историю".

Украинская дирижер Оксана Линив назвала "свободой слова" исполнение произведений Петра Чайковского

Оперу "Евгений Онегин" дирижер прежде всего считает лирической поэмой о романтических чувствах молодых людей, а не политическим произведением. "Сейчас у нас есть тенденция видеть только черное и белое. Это понятно, потому что с самого начала полномасштабного вторжения есть усталость и депрессия, ощущение того, что нас мир не видит и не слышит. Но в художественных вопросах часто этот предел размыт", – объясняет украинка. 

Украинская дирижер Оксана Линив назвала "свободой слова" исполнение произведений Петра Чайковского

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как агент Оксаны Линив объяснил, почему она исполняет произведения российских композиторов, и "сдал" других дирижеров из Украины, которые поступают так же. Подробности – в нашем материале.

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