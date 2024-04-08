Украинская дирижер Оксана Линив назвала 'свободой слова' исполнение произведений Петра Чайковского

Известная украинская дирижер Оксана Линив отреагировала на скандал вокруг оперы "Евгений Онегин" композитора Петра Чайковского, которая должна состояться в немецком городе Дрезден в 2025 году. Артистка объяснила свое решение не отменять выступление тем, что в Европе не открещиваются от российского так, как это делают в Украине.

В интервью Голосу Америки Линив назвала это свободой искусства и свободой слова. Кроме того, дирижер считает, что миру нужно рассказать об украинских корнях Чайковского.

Музыкантка отметила, что публичное осуждение классических произведений российских композиторов в Европе запрещено. "Там наоборот действует правило свободы искусства и свободы слова, – подчеркнула она, добавив, что уже более 20 лет проживает в Германии и работает с выдающимися европейцами. – Безусловно, условием моей работы в странах Европейского Союза и мире является уважение их законов и традиций".

Дирижировать оперой "Евгений Онегин" Линив пригласил одним из лучших немецких оркестров, основанный в 1548 году. "Получить приглашение от этого оркестра – очень престижно не только для украинского дирижера, а вообще для любого, – объясняет артистка. – Если я скажу этому оркестру "нет", другого такого приглашения не будет".

Что касается Чайковского, дирижер отметила: композитор имел украинское и французское происхождение, а его дед Петр Чайка был казаком и учился в Киево-Могилянской академии. "При жизни Чайковского очень критиковали в России именно за его европейскость", – говорит она. Линив считает, что во время полномасштабной войны следует "не только формировать новый культурный контент, но и критически пересматривать историю".

Оперу "Евгений Онегин" дирижер прежде всего считает лирической поэмой о романтических чувствах молодых людей, а не политическим произведением. "Сейчас у нас есть тенденция видеть только черное и белое. Это понятно, потому что с самого начала полномасштабного вторжения есть усталость и депрессия, ощущение того, что нас мир не видит и не слышит. Но в художественных вопросах часто этот предел размыт", – объясняет украинка.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как агент Оксаны Линив объяснил, почему она исполняет произведения российских композиторов, и "сдал" других дирижеров из Украины, которые поступают так же. Подробности – в нашем материале.

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