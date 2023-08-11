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"Огромная победа": Джоли и Брэд Питт после 7 лет скандалов смогли "помириться" и решить спорные вопросы

Катерина Малай
Люди
2 минуты
975
'Огромная победа': Джоли и Брэд Питт после 7 лет скандалов смогли 'помириться' и решить спорные вопросы

Семилетние судебные разбирательства между экс-супругами Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом закончились, сообщили в СМИ. По данным журналистов, "выиграл" актер, а его бывшая уступила, чтобы не обанкротиться.

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Бывшие влюбленные делили опеку над детьми, трое из которых усыновлены, и винодельню. О деталях "примирения" написали In Touch Weekly (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как известно, ранее Питт подал в суд на Джоли. Кинозвезда обвинил экс-возлюбленную в тайной продаже своей доли от общего французского имения и винодельни российскому миллиардеру Юрию Шефлеру.

Джоли получила за это около 164 млн долл. (4,7 млрд гривен), писали СМИ. Однако актеру удалось урегулировать этот вопрос.

"Огромная победа": Джоли и Брэд Питт после 7 лет скандалов смогли "помириться" и решить спорные вопросы

Джоли согласилась пойти на посредничество для урегулирования иска, в котором Брэд обвинил ее в том, что она "из мести" продала свою часть бизнеса.

"Они потратили столько денег на эти судебные баталии, включая борьбу за опеку, и Энджи, в конце концов, могла разориться, поэтому было бы разумно сократить ее потери. Это огромная победа для Брэда", – рассказал анонимный инсайдер.

"Огромная победа": Джоли и Брэд Питт после 7 лет скандалов смогли "помириться" и решить спорные вопросы

Напомним, что отношения самой красивой пары Голливуда закончились в 2016 году после потасовки в самолете. В коротком интервью кинозвезда якобы сказала стражам порядка, что мужчина кричал на нее, схватил за голову, тряс, толкнул в стену ванной комнаты и несколько раз ударил кулаком по потолку самолета. Инцидент произошел на пути из Франции в Лос-Анджелес во время 90 минут полета в частном самолете.

Ранее OBOZREVATEL писал, что роман Анджелины Джоли и Брэда Питта стал одним из самых эффектных в истории, ведь именно актриса сделала кавалеру предложение. О других звездах, которые "поменялись ролями", – читайте здесь.

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