'Огромная победа': Джоли и Брэд Питт после 7 лет скандалов смогли 'помириться' и решить спорные вопросы

Семилетние судебные разбирательства между экс-супругами Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом закончились, сообщили в СМИ. По данным журналистов, "выиграл" актер, а его бывшая уступила, чтобы не обанкротиться.

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Бывшие влюбленные делили опеку над детьми, трое из которых усыновлены, и винодельню. О деталях "примирения" написали In Touch Weekly (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как известно, ранее Питт подал в суд на Джоли. Кинозвезда обвинил экс-возлюбленную в тайной продаже своей доли от общего французского имения и винодельни российскому миллиардеру Юрию Шефлеру.

Джоли получила за это около 164 млн долл. (4,7 млрд гривен), писали СМИ. Однако актеру удалось урегулировать этот вопрос.

Джоли согласилась пойти на посредничество для урегулирования иска, в котором Брэд обвинил ее в том, что она "из мести" продала свою часть бизнеса.

"Они потратили столько денег на эти судебные баталии, включая борьбу за опеку, и Энджи, в конце концов, могла разориться, поэтому было бы разумно сократить ее потери. Это огромная победа для Брэда", – рассказал анонимный инсайдер.

Напомним, что отношения самой красивой пары Голливуда закончились в 2016 году после потасовки в самолете. В коротком интервью кинозвезда якобы сказала стражам порядка, что мужчина кричал на нее, схватил за голову, тряс, толкнул в стену ванной комнаты и несколько раз ударил кулаком по потолку самолета. Инцидент произошел на пути из Франции в Лос-Анджелес во время 90 минут полета в частном самолете.

Ранее OBOZREVATEL писал, что роман Анджелины Джоли и Брэда Питта стал одним из самых эффектных в истории, ведь именно актриса сделала кавалеру предложение. О других звездах, которые "поменялись ролями", – читайте здесь.

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