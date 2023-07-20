Анджелина Джоли, Бритни Спирс и другие звезды, сделавшие предложение руки и сердца своим любимым

Мексиканская киноактриса Сальма Хайек вышла замуж в 42 года, а ее коллега Кэмерон Диас – в 41. Эти звездные красотки не спешили надевать свадебное платье, а сначала убедились, действительно ли надежный человек рядом.

Видео дня

А есть знаменитости, которые не готовы долго ждать. Ради свадьбы они могут заставить мотогонщика сойти с трассы – или придумать другой способ, как сделать предложение. Детальнее – в материале OBOZREVATEL.

Пинк и Кэри Харт

В июне 2005 года после нескольких лет встречаний певица Пинк решила стать инициатором бедующей свадьбы. Она пришла на мотосоревнование к своему парню гонщику Кэри Харту с плакатом "Женишься на мне? Я серьезно!". Спортсмен, увидев надпись, затормозил и сказал "Да!" Результат – 17 лет счастливого брака и двое детей.

Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер

Супермодель Синди Кроуфорд и бизнесмен Рэнди Гербер познакомились еще когда девушка была замужем за актером Ричардом Гиром. Этот союз длился 4 года: из-за разных интересов, насыщенных графиков и постоянных ссор супруги аннулировали брак. Сразу после этого, в 1995 году, дружба Синди и Рэнди переросла в романтические отношения. А в 1998 году модель сделала предложение любимому. Тот согласился, не раздумывая. Сейчас у пары двое детей, которые, как и звездная мама, решили покорить подиум.

Анджелина Джоли и Брэд Питт

Сейчас эта голливудская пара наделала шума из-за скандального развода, заявлений инсайдеров и многочисленных судов об опеке над детьми. А в начале 2000-х актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт были без ума друг от друга. После 7 лет встречаний многодетные родители (у них их 6) решили узаконить отношения. Интересно то, что именно актриса опустилась на одно колено, и сделала предложение. Это произошло в Венеции, где проходили съемки фильма "Турист". В 2014 году пара сыграла свадьбу, а в 2016 решила расторгнуть брак.

Бритни Спирс и Кевин Федерлайн

Американская певица Бритни Спирс решила сделать предложение своему избраннику Кевину Федерлайну в 2004 году, когда они летели из Ирландии в Нью-Йорк. Об этом спонтанном поступке звезда рассказала в одном из интервью: "Я спросила, планирует ли он жениться. А потом перешла к тому, что спросила, женится ли он на мне".

Сначала Кевин отказал любимой, потому что для него принципиально, что именно мужчина должен делать предложение руки и сердца. Но через несколько минут передумал, заявив, что Бритни – "та самая, с которой хотел бы создать семью". В 2004 году пара сыграла свадьбу, но их семейная идиллия длилась недолго – 3 года.

Ранее OBOZREVATEL писал о самых коротких браках Бритни Спирс, Николаса Кейджа и других знаменитостей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!