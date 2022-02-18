Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли из-за тайной сделки с российским миллиардером

Популярный голливудский актер Брэд Питт подал в суд на свою бывшую жену, известную актрису Анджелину Джоли. Кинозвезда обвинил экс-возлюбленную в тайной продаже своей доли от совместного французского поместья и винодельни российскому миллиардеру Юрию Шефлеру.

Как сообщает TMZ, Джоли получила за сделку около 164 миллионов долларов (4,7 миллиарда гривен). Согласно юридическим документам, винодельня являлась совместным бизнесом, которую пара приобрела еще в 2008 году, находясь в любовных отношениях.

Как утверждает актер, действия его бывшей супруги были незаконными, поскольку в 2014 году эксы подписали соглашение о том, что они не смогут продать свою долю в бизнесе без согласия друг друга. Кроме того, Питт уверен, что российский олигарх "будет стремиться контролировать дело, которому он себя посвятил".

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Согласно документам, Джоли перестала спонсировать развитие винодельни еще в 2013 году, в то время как ее супруг "продолжал вкладывать миллионы долларов, финансируя примерно 70% инвестиций пары". Согласно заявлению Питта, он считает себя единственным ответственным за успех этого бизнеса.

Как указано в документах, актер считает, что покупатель – российский олигарх по имени Юрий Шефлер – усложняет управление винодельней. Таким образом, Питт подает в суд, требуя отмены продажи и возмещения убытков.

В иске также сообщалось, что Джоли приобрела замок и винодельню Мираваль вместе с Питтом "как семейный бизнес" и как место, в котором они, по ее мнению, могли вместе "состариться". Однако, из-за личных взаимоотношений с партнером, актриса приняла решение избавиться от винодельни, продав ее.

Коротко о знаменитостях:

Брэд Питт – 58-летний американский актёр и кинопродюсер. Лауреат двух премий "Золотой глобус". Обладатель премии "Оскар" как один из продюсеров фильма "12 лет рабства" – победителя в категории "Лучший фильм" на церемонии 2014 года. И за лучшую мужскую роль второго плана в картине "Однажды в Голливуде".

Анджелина Джоли – 46-летняя американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН. Обладательница премии "Оскар", трёх премий "Золотой глобус" и двух "Премий Гильдии киноактёров США".

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