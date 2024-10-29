57-летний Остап Ступка подтвердил роман с 22-летней избранницей: кто такая Маргарита Ткач. Фото

57-летний актер Остап Ступка подтвердил роман с театроведом Маргаритой Ткач, которой в ноябре исполнится 23 года. Артист говорит, что познакомился с новой избранницей в столичном театре Франко, где служит много лет.

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Об этом Остап Ступка рассказал в разговоре с OBOZ.UA. Актер признался, что чувствует себя счастливым. В то же время он отказался говорить, развелся ли официально с женой Дарьей, которая тоже была значительно моложе его.

Актер Остап Ступка засветился с Маргаритой Ткач на открытии международного кинофестиваля "Молодость". На вопрос журналиста OBOZ.UA, правда ли, что Остап и Маргарита – пара, Ступка ответил: "Да. Но я не люблю рассказывать об этом. Ну, зачем? Это личные вещи. Где познакомились? Нас объединил театр".

Известно, что с 2015 года актер состоял в браке со студенткой Дарьей, которая младше актера на 20 лет. Она – не единственная избранница знаменитости. От первого брака у Ступки есть сын Дмитрий, ныне живущий в США. Во втором – сын Богдан и дочь Устина. О своем разводе с Дарьей Остап официально не сообщал. На вопрос нашего журналиста об этом, ответил: "Ой, не буду вам ничего об этом рассказывать". И добавил, что сейчас чувствует себя счастливым: "Ну а чего нет? Жизнь продолжается!".

"Так может будет скоро еще одна женитьба?" – поинтересовался OBOZ.UA. "Не знаю, честно. У меня столько этих бракосочетаний было", – рассмеялся актер.

По данным медиа, театроведу Маргарите Ткач – 23 года. На своей странице в Instagram она сообщала, что ее тексты публикует издание "Украинский театр", а также она планирует работать на сайте издания, где будет ответственной редактором: "В настоящее время преимущественно работаю над запуском сайта и работой соцсетей".

Полный репортаж об открытии кинофестиваля "Молодость" читайте на OBOZ.UA здесь.

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Что и где можно посмотреть на Международном кинофестивале "Молодость", читайте по ссылке.

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