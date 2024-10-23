Мировое кино в Киеве. Что и где можно посмотреть на Международном кинофестивале 'Молодость'

В субботу, 26 октября, стартует самое громкое событие в мире украинского кино – Международный кинофестиваль "Молодость". В Киев привезут самые лучшие фильмы со всего мира.

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В этом году фестиваль порадует киноманов более 200 фильмами, среди которых призеры и участники самых престижных кинофестивалей мира, таких как Канны, Локарно, Берлинале и Венеция. OBOZ.UA расскажет о самых интересных картинах.

Фильмом-открытием КМКФ "Молодость" станет украинско-польская драма "Две сестры". Лента, созданная после полномасштабного вторжения, рассказывает о двух сводных сестрах – Яшмине и Малгожате, которые отправляются из Польши в оккупированный городок на Харьковщине, чтобы найти там раненого отца. Строгие реалии войны меняют не только каждую из сестер, но и отношения между ними.

Съемки картины проходили в 2022 году в Киеве, Буче, Бородянке, Погребах, Чернигове и Харькове. Чтобы придать правдивость картине, польский режиссер Лукаш Карвовский посетил прифронтовые регионы и привлек к съемкам местных жителей. Главные роли в фильме сыграли польские актрисы Каролина Жепа и Диана Замойская. Также увидим в кино наших актеров – Ирму Витовскую, Виталину Библив, Марину Кошкину, Александра Рудинского и других. В широком украинском прокате "Две сестры" появятся в 2025 году.

Фильмом-закрытием кинофестиваля станет фильм польского режиссера Дамиана Коцура "Под вулканом". Это история об украинской семье, которая, находясь в отпуске на Канарских островах, узнает о полномасштабном вторжении. И из туристов превращается в беженцев. Актриса фильма София Березовская получила награду за лучшую дебютную роль на Польском кинофестивале в Гдыне. Также в картине играют актеры – Роман Луцкий и Анастасия Карпенко.

Одной из самых громких премьер станет индийский фильм "Все, что мы представляем как свет", который получил Гран-при Каннского кинофестиваля. Также на фестивале будет представлен ряд других знаковых картин: литовская "Токсик" (получила "Золотого леопарда" – одну из главных наград кинофестиваля в Локарно, а также еще два приза этого же фестиваля), вьетнамская "Ку Ли никогда не плачет" ( отмечена на Берлинале), и чешско-словацкая копродукция "Убой", получившая специальную награду в Карловых Варах.

Самый кассовый режиссер и продюсер Польши Патрик Вега пригласит зрителей в путешествие по глубине сознания российского диктатора Владимира Путина. В фильме "Смерть Путина" обещают рассказать всю правду о событиях политической жизни российского руководителя – войне в Чечне, террористических атаках на Дубровке и в Беслане, а также о самых драматических событиях в Буче, Ирпене, Мариуполе. Картина была презентована на Каннском кинофестивале. В широкий украинский прокат фильм должен выйти в начале 2025 года.

В секции "Украинские премьеры" соберут фильмы, посвященные актуальным событиям в Украине или выдающимся личностям украинской культуры. Среди фильмов в программе: лента о жизни и творчестве Малевича, фильм "Изоляция" об истории советского завода в Донецке, который в 2000-х годах стал артцентром, а с началом российско-украинской войны превратился в застенки, а также национальная премьера фильма "Сентиментальное путешествие на планету Параджанова".

В международном конкурсе сразится полнометражный дебют Жанны Озирной "Медовый месяц", который имел мировую премьеру на Венецианском кинофестивале. Фильм рассказывает о жизни молодой пары в оккупированном городе после 24 февраля 2022 года. В секции специальных событий состоится показ фильма "Чужая молитва" Ахтема Сеитаблаева, которую лично представит режиссер.

Также состоится специальный показ двух документальных фильмов "Доппельгангер" и "Позывной "Артист" Максима Тузова. "Доппельгангер" рассказывает историю перевоплощения выдающегося украинского актера Алексея Богдановича в студента театрального института. Война разрушила иллюзию всемогущества искусства и заставила мужчину переосмыслить свои ценности и задуматься о подлинном смысле жизни. "Позывной "Артист" повествует историю известного актера Александра Печерицы, присоединившегося к украинской армии после начала полномасштабного вторжения. Фильм Сергея Рахманина повествует историю сценариста и художника-постановщика Евгения Голубенко, который также был мужем выдающегося режиссера Киры Муратовой.

Фестиваль почтит память выдающихся кинохудожников. В частности, в рамках программы "Столетие" пройдут показы фильмов "Последнее танго в Париже" Бернардо Бертолуччи, посвященный столетнему юбилею исполнителя главной роли Марлона Брандо, и "Завтрак в Тиффане" Блейка Эдвардса с непревзойденной Одри Гепгерн в главной роли. Показ посвящен 100-летию Трумэна Капоте, по чьей повести и снята экранизация.

Главой жюри международного конкурса кинофестиваля "Молодость" станет иранский независимый кинорежиссер, сценарист и продюсер Мохаммад Расулоф – обладатель ряда международных наград на фестивалях за разоблачающие репрессии в Иране фильмы. В мае власти страны приговорили его к восьми годам заключения и избиения плетьми, однако Расулофу удалось сбежать из Ирана. В Киеве состоится показ ленты режиссера "Семена священного инжира", получившей в этом году специальный приз жюри на Каннском кинофестивале.

Также в состав жюри международного конкурса "Молодости" вошли: киновед Альберт Видершпиль, директор FILMFEST HAMBURG в 2003-2023 годах, литовская кинорежиссер Мария Кавтарадзе, киноактриса Анастасия Карпенко ("Как там Катя?", "Перевозчица") и Максим Асадчий ("Довбуш", "Фостер и Макс", "Братья. Последняя исповедь").

"Молодость" предоставляет бесплатные абонементы для военных. Защитникам Украины не нужно нигде зарегистрироваться. Им необходимо лишь подойти на устойчивую аккредитацию КМКФ "Молодость" в кинотеатре "Октябрь" в период с 26 октября по 3 ноября, показать удостоверение участника боевых действий и получить свой абонемент. Вместе с украинско-датским молодежным домом "Молодость" подготовила 100 безвозмездных специальных абонементов для внутриперемещенной молодежи, которые будут действовать в течение фестивального периода. Подать заявку на получение абонемента можно здесь.

Кинофестиваль "Молодость" был основан в 1970 году. Это единственный международный кинофестиваль в Украине с аккредитацией международной ассоциации кинопродюсеров FIAPF и одно из крупнейших кинособытий в Восточной Европе. В 1993 году впервые была представлена награда – "Скифский олень".

В этом году кинофестиваль состоится под лозунгом "Кино, которое оставляет следы". Главной локацией кинофестиваля станет кинотеатр "Жовтень".

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