Николасу Кейджу – 58! Лучшие и провальные роли, которые сыграл культовый актер

Голливудский актер Николас Кейдж 7 января отмечает день рождения. Культовому артисту "экшенов" исполнилось 58 лет.

На его счету более 100 ролей в кино разных жанров, среди которых есть успешные и провальные ленты. Например, за психодраму "Покидая Лас-Вегас" Кейджа вознаградили "Оскаром", а за высокобюджетный хоррор "Плетеный человек" его критиковал весь мир, потому что вместо страха актер вызывал смех. OBOZREVATEL рассказывает о лучших и худших фильмах с участием Николаса Кейджа.

"Покидая Лас-Вегас"

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Драму "Покидая Лас-Вегас" считают одной из популярнейших в карьере Николаса Кейджа, где он проявил свое мастерство. Поэтому актера наградили "Оскаром" в 1996 году за лучшую мужскую роль. Кейдж играл обездоленного алкоголика, который решил покончить с собой в Лас-Вегасе. Ему удалось передать весь спектр эмоций, которые испытывает герой.

"Воспитывая Аризону"

Комедия "Воспитывая Аризону" вышла на экраны в 1987 году, тогда Николасу было всего 23 года, и он сыграл преступника в главной роли. После очередного ареста герой влюбляется в полицейскую и предлагает ей выйти замуж. Они хотят стать родителями, однако новоиспеченная жена – бесплодная. Парочка решается на преступление и похищает младенца.

"Дикие сердцем"

Николас Кейдж в триллере "Дикие сердцем" также играет плохого парня. В фильме актер поет, импровизирует и непревзойденно воплощается в роль преступника и любовника. Активная мимика Кейджа вписалась в безумие киноленты. Влюбленные герои поженились, однако дважды их разлучала тюрьма. Теща главного героя заказала его убийство и не единожды подставляла любимого своей дочери.

"Адаптация"

В фильме "Адаптация" Николас Кейдж играет двух героев одновременно – братьев Чарли и Дональда Кауфманов. Режиссер Чарли чувствует отвращение к себе, страдает агорафобией и впадает в меланхолическую депрессию. К нему в Лос-Анджелес переехал брат-близнец, который живет за его счет. Близнец является фантазией главного героя, однако актеру мастерски удалось передать его образ.

"Плетеный человек"

В фильме "Плетеный человек" Николас Кейдж играл офицера полиции, который разыскивает пропавшую девочку. Приехав на остров, он ведет расследование и находит странные дома в заброшенном поселении, где проводят ритуалы и жертвоприношения. В этом хороре актер окончательно испортил свою репутацию. Финальная сцена пыток, которая должна была быть страшной, оказалась смешной. Кейдж сильно переигрывал в сценах с обычными репликами и жестами.

"Призрачный гонщик"

Николас Кейдж неоднократно рассказывал, что хотел воплотиться на экране в супергероя. В боевике "Призрачный гонщик" ему поручили главную роль, которую он также с треском провалил. Герой-экстремал продал душу дьяволу, стал агентом потусторонних сил и обладал сверхчеловеческими способностями. Лента вышла еще в 2007 году, потому и визуальные эффекты не соответствуют современным стандартам. Игра Кейджа также желает лучшего: у него нет трагических переживаний и искренних эмоций, которые планировал показать режиссер.

"Сокровище нации"

Актера Николаса Кейджа на протяжении многих лет критиковали за то, что он слишком переигрывает и не по-настоящему передает образы своих героев. Однако в фильме "Сокровище нации" казалось, что он просто пересказывает выученный текст без какой-либо актерской подачи. Он играл главного героя Бена, который с друзьями хочет найти сокровища, которые спрятали в пещере основатели США.

"Оставленные"

В основе сюжета ленты "Оставленные" лежит Библия, которую решил экранизировать брат Кейджа, являющийся пастором. Во время премьеры фильма люди массово покидали кинотеатр и обвиняли в провале Николаса. Постапокалиптический триллер о конце света, который описывали пророки. Зрители пришли в кино и хотели увидеть зрелище, а вместо этого получили скучное течение событий, неумелую игру и изуродованные спецэффекты.

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