10 пар актеров-родственников, которые снимались вместе в кино. Фото

Подобрать похожих актеров, которые будут играть родственников, тяжело. Но некоторым режиссерам все же повезло привлечь к съемкам не только культовых артистов, но и их братьев и сестер.

При этом зрители этих фильмов даже не подозревают, что актеры и в реальной жизни тоже родные люди. OBOZREVATEL решил рассказать об известных актерах-родственниках, о которых мало кто знает.

Том Фелтон и Найджел Энсти

Найджел Энсти является дедушкой Тома Фелтона по материнской линии. Он снялся вместе с внуком в нескольких эпизодах "Гарри Поттер и философский камень". Интересно отметить, что Энсти по профессии не актер, а геофизик.

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Эмма и Софи Томпсон

Актрисы Эмма и Софи Томпсон – родные сестры. Эмма играла в фильме "Гарри Поттер и Дары Смерти" профессора Сивиллу Трелони. А ее младшая сестра в этой киноленте была работницей министерства магии.

Хиро Файнс-Тиффин и Рэйф Файнс

Актер Рэйф Файнс играл в "Гарри Поттере" Волан-де-Морта. Оказалось, что юного Хиро Файнс-Тиффина связывают родственные связи с Файнсом – он его племянник. Режиссер рассказал, что взял на роль Хиро из-за внешнего сходства с Рейфом.

Колин и Том Хэнкс

В фильме "Великий Бак Ховард" играли реальные отец и сын – Том и Колин Хэнкс. По сюжету, главный герой, которого играл Колин, бросает юрфак и становится помощником иллюзиониста. Его папой был Том.

Юджин и Дэн Леви

В сериале "Шиттс Крик" актер Юджин Леви с сыном Дэном сыграли отца и сына на экране, а также были соавторами сериала. Дэн сам предложил папе сотрудничество.

Меми Гаммер и Мерил Стрип

Мама Мерил Стрип и дочь Мэми Гаммер в киноленте "Рики и Флэш" также играли родственников. Мэрил была рок-звездой, которая отказалась от мечты ради ребенка, а ее дочь сыграла Мэми.

Лесли Манн с дочерьми

Дочери актрисы Лесли Манн сыграли ее дочерей в фильме "Немножко беременна". Айрис и Мод были в кино вместе с мамой, кроме того, режиссером картины стал их отец – Джадд Апатоу.

Люк и Оуэн Уилсон

Актеры Люк и Оуэн Уилсон сыграли братьев Райт в фильме "Вокруг света за 80 дней", в реальной жизни они также являются родственниками. Уилсоны были вместе во многих кинолентах. Например, "Бутылочная ракета", "Семейка Тененбаум" и "История Венделла".

Анджелина Джоли и Вивьен

Дочь Анджелины Джоли – Вивьен Джоли-Питт, играла принцессу в киноленте "Малефисента". Другие дети не прошли кастинг на эту роль, поскольку пугались рогов злой волшебницы.

Брюс и Румер Уиллис

Брюс Уиллис и его дочь Румер играли вместе в фильме "Заложник". На экране они тоже играли отца и дочку. Румер много раз снималась и с папой, и с мамой – Деми Мур.

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