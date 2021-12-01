10 пар актеров-родственников, которые снимались вместе в кино. Фото
Подобрать похожих актеров, которые будут играть родственников, тяжело. Но некоторым режиссерам все же повезло привлечь к съемкам не только культовых артистов, но и их братьев и сестер.
При этом зрители этих фильмов даже не подозревают, что актеры и в реальной жизни тоже родные люди. OBOZREVATEL решил рассказать об известных актерах-родственниках, о которых мало кто знает.
Том Фелтон и Найджел Энсти
Найджел Энсти является дедушкой Тома Фелтона по материнской линии. Он снялся вместе с внуком в нескольких эпизодах "Гарри Поттер и философский камень". Интересно отметить, что Энсти по профессии не актер, а геофизик.
Эмма и Софи Томпсон
Актрисы Эмма и Софи Томпсон – родные сестры. Эмма играла в фильме "Гарри Поттер и Дары Смерти" профессора Сивиллу Трелони. А ее младшая сестра в этой киноленте была работницей министерства магии.
Хиро Файнс-Тиффин и Рэйф Файнс
Актер Рэйф Файнс играл в "Гарри Поттере" Волан-де-Морта. Оказалось, что юного Хиро Файнс-Тиффина связывают родственные связи с Файнсом – он его племянник. Режиссер рассказал, что взял на роль Хиро из-за внешнего сходства с Рейфом.
Колин и Том Хэнкс
В фильме "Великий Бак Ховард" играли реальные отец и сын – Том и Колин Хэнкс. По сюжету, главный герой, которого играл Колин, бросает юрфак и становится помощником иллюзиониста. Его папой был Том.
Юджин и Дэн Леви
В сериале "Шиттс Крик" актер Юджин Леви с сыном Дэном сыграли отца и сына на экране, а также были соавторами сериала. Дэн сам предложил папе сотрудничество.
Меми Гаммер и Мерил Стрип
Мама Мерил Стрип и дочь Мэми Гаммер в киноленте "Рики и Флэш" также играли родственников. Мэрил была рок-звездой, которая отказалась от мечты ради ребенка, а ее дочь сыграла Мэми.
Лесли Манн с дочерьми
Дочери актрисы Лесли Манн сыграли ее дочерей в фильме "Немножко беременна". Айрис и Мод были в кино вместе с мамой, кроме того, режиссером картины стал их отец – Джадд Апатоу.
Люк и Оуэн Уилсон
Актеры Люк и Оуэн Уилсон сыграли братьев Райт в фильме "Вокруг света за 80 дней", в реальной жизни они также являются родственниками. Уилсоны были вместе во многих кинолентах. Например, "Бутылочная ракета", "Семейка Тененбаум" и "История Венделла".
Анджелина Джоли и Вивьен
Дочь Анджелины Джоли – Вивьен Джоли-Питт, играла принцессу в киноленте "Малефисента". Другие дети не прошли кастинг на эту роль, поскольку пугались рогов злой волшебницы.
Брюс и Румер Уиллис
Брюс Уиллис и его дочь Румер играли вместе в фильме "Заложник". На экране они тоже играли отца и дочку. Румер много раз снималась и с папой, и с мамой – Деми Мур.
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