'Откуда мог знать, что она это сделает?' Николас Карма объяснил, зачем снял видео с блогером, оскандалившейся российской карточкой в ресторане Львова

Автор и ведущий популярного интернет-блога "Сколько стоит ваш look?" Николас Карма заявил, что очень возмущен упоминаниями его имени в скандале, в который недавно попала блогер София Лоран. Девушка пыталась рассчитаться по заказу в одном из львовских ресторанов картой российского банка, а когда ей это не удалось, выложила в интернет видео с возмущениями, которое стало вирусным.

Видео дня

За день до инцидента блогер стала героиней программы Николаса Кармы. В разговоре с OBOZ.UA ведущий признался, что его очень удивил факт, что в рассказах о скандале с Лоран фигурировало его имя.

"В то время, когда я записывал сюжет с этой девушкой, еще не было этого скандала, – говорит Карма. – Когда я подхожу к человеку на улице, я его не знаю. Просто беру рандомное интервью. И уже по ходу дела узнаю, кто она, откуда, есть ли любимый человек, кем работает. Делаю это, чтобы немного открыть героя зрителям. Но я не спрашивал ее: какая у вас карточка – украинская или русская? Ну как я могу догадаться такое спросить?

"Когда мы начали общаться, она говорила на русском, – продолжает Карма. – Я попросил перейти на украинский, она сразу согласилась. Для меня в голове сложилось, что человек, вероятно, сознательный. Поверьте, очень многие отказываются переходить на мову. И я не публикую эти выпуски, потому что у меня исключительно украиноязычный контент. Не могу и не хочу нести на люди язык врага. А эта девушка перешла, мы мило пообщались. Потом произошла ситуация, которую мы уже все наблюдали ".

"Когда это все произошло, в прессе начали писать, мол, это та девушка, которая снималась у Николаса Кармы. Я думаю: ну при чем здесь я? Откуда мог знать, что она такое сделает? Но потом началось еще интереснее. Ее начали массово пиарить, обращаться за комментариями. И у меня вопрос к тем блогерам, которые это делали: вы понимали уже позицию этой девушки, зачем снимали ее? Ради хайпа и просмотров? Я бы такого в жизни никогда не сделал. Мне бы совесть не позволила тянуть после такой позорной истории этого персонажа в инфопространство", – добавил блоггер.

Ранее OBOZ.UA писал, что Тини Кароль на концерте сделали неожиданное признание: Николас Карма удивил певицу сюрпризом и расспросил стоимость образа.

Полное интервью с блогером Николасом Кармой читайте на OBOZ.UA здесь.

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