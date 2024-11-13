'Имею пять квартир, обеспечил детей'. Николас Карма – о том, почему никогда не пойдет по головам, волшебных таблетках и впервые – о личном

Николас Карма – популярный блогер, автор и ведущий блога "Сколько стоит ваш look?". Его видео уже в течение двух лет собирают в соцсетях просто неприлично большое количество просмотров.

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В разговоре с OBOZ.UA известный блогер рассказал о своем непростом пути к успеху, прокомментировал недавние громкие истории с его участием и впервые приоткрыл завесу над личной жизнью – рассказал о своих родных. С Николасом Кармой мы встретились на съемках романтической комедии "Песики", в которой он играет одну из ролей.

– Николас, интересно, как лично вы объясняете свой успех?

– Думаю, это все благодаря искренности. Просто нужно быть открытым, простым, положительным человеком в общении. И тогда подобные тебе люди будут притягиваться на твоем пути. Ты должен поставить себе какую-то цель, планку, к чему хочешь дойти, но не надо идти по головам. Когда я учился на актера, один преподаватель нам говорил, что в публичной профессии нужно быть наглым и даже беспринципным – идти напролом. Мол, конкуренция велика и тому подобное. Я забраковал эту идею для себя. Возможно, оно как-то и работает. Но я наблюдаю за людьми, среди которых много знакомых из публичной сферы, вижу, как в некоторых случаях быстро работает закон кармы. Как пришел легкий успех, так быстро и ушел.

А вот если ты будешь тернисто работать, развиваться, пусть даже 10 лет на это потратишь, но потом прорастет фундамент – серьезный, плотный. Это первое. А второе – это сейчас мы молодые, бегаем, живем сегодняшним днем. Но время мимолетно, все проходит. И ты задумываешься: а как я прожил? Да, реализовался, у меня пять квартир, обеспечил детей. Но как это сделал? И неважно, верующий человек будет подводить жизненные итоги или ярый атеист. Я сейчас не отталкиваюсь от религии, говорю о внутреннем состоянии.

Рано или поздно совесть проснется даже у тех, у кого ее никогда не было. И станет страшно. И вот если будешь идти к цели честным путем, не по головам, достойно проживешь жизнь, то и ее результаты будут радовать тебя. Добрые, искренние, положительные люди – Вселенная на их стороне. И у них не может чего-то не получиться, потому что все делают по законам жизни. Правда, кто-нибудь может сдаться на половине пути. Сказать: ну вот пять лет я вроде все делал правильно, а ничего не получилось. Значит, просто не время, вы не готовы.

– У вас бывали такие моменты?

– Были моменты, когда я приходил домой и ревел в подушку. Молился, потому что верующий человек. Спрашивал: ну почему так? Я ведь ничего плохого никогда не делаю. Работаю бесконечно, а просвета нет. Где только ни зарабатывал – и на строительстве, и на заводе, и в курьерской службе. Очень много сменил профессий, но у меня ничего не получалось. Ну что не так, Боже? Вы знаете, у меня будто какой-то даже спор с ним был. Говорю: а вот там у кого-то получилось, а кто-то вообще непонятно, как поднялся. А я все время делаю, а ничего нет. Почему? Когда выговаривался, становилось немного легче. Как будто после сеанса с психологом.

– Разговаривали вслух или мысленно?

– Если был один, то мог и вслух. Потом останавливался, выдыхал, меня попускало. Говорил: хорошо, я знаю, что это испытание. Но, как бы оно ни было жестоко, я и его пройду. И докажу, что достоин быть на своем месте. И вот сейчас вы берете у меня интервью.

– Николас, откуда такая настойчивость? Это характер?

– Это характер мамы, она у меня такая. Я часто о ней рассказываю, снимал несколько раз ее в своих выпусках. Она для меня – пример сильной, сознательной и независимой женщины. Некоторым мужчинам еще нужно у нее поучиться, как себя реализовать и поднять на ноги троих детей. И она еще работает.

– В одном из интервью вы говорили, что мечтаете купить квартиру для мамы. На каком этапе сейчас эта мечта?

– На этапе сбора средств (улыбается). Но обязательно достигну этой цели. Когда мама увидела это интервью, расплакалась: "Сынок, ты что? Себе купи жилье". Она за то, чтобы я себе сначала купил, чтобы не арендовать во Львове, где я живу и работаю.

– Расскажите о своей семье, потому что о вашем личном известно очень немного.

– У меня есть папа, мама, старший брат и младшая сестра. Брат живет на Львовщине, у него трое детей. Так случилось, что несколько лет назад ему был поставлен непростой диагноз – тромбоз глубоких вен. Имела место очень серьезная терапия. Я делюсь сейчас этим для того, чтобы объяснить, как непросто мне иногда читать хейтерские комментарии под своими видео типа: "А где твой брат?", "Почему он не на фронте?".

Я читаю и думаю: боже, мы такое пережили, он чуть не умер! Плюс трое детей. А люди, не зная ничего, набрасываются, задевают. Однако я уже научился не реагировать на такое остро. Потому что это личное, и я не собираюсь перед хейтерами стоять как на исповеди и рассказывать о каждом своем шаге: кто у меня и что.

Сестра проживает в Нидерландах. Уехала еще до полномасштабного вторжения. Уже четыре года там работает. Я решил, что буду жить только дома, в Украине. Даже когда работал в Турции пять лет аниматором, при первой же возможности летел домой.

– Сколько всего вы успели: еще и в Турции поработали.

– Я и в Китае работал. Зарабатывал деньги, возвращался – и вкладывал все в песни, в творчество. Я еще, кроме блогерства, занимаюсь певческой карьерой. За границей мне говорили: "Зачем вам постоянно делать рабочие визы – оформите вид на жительство". Пришлось объяснять еще и там, что я хочу жить только дома. Очень люблю свою страну. Клянусь – это очень искренне. А все, что там было, – это исключительно ради денег.

– Расскажите, пожалуйста, чем закончился громкий инцидент при вашем участии в Полтаве? (В начале октября Карма, снимая видео для своего блога, по его словам, подвергся нападению в центре города от двух мужчин. Позже медиа писали, что один из них – начальник районного ТЦК Полтавы. Мужчины интересовались отношением Кармы к военной службе. Блогер сообщил, что ему угрожали пистолетом. – Ред.)

– В первую очередь хочу сказать, что очень благодарен всем, кто писал мне в соцсети, подходил на улице после инцидента. Я не мог спокойно пройти по площади "Рынок" (центральная площадь во Львове. – Ред.). Ко мне постоянно подходили, обнимали, иногда – без слов. Это было так трогательно, прямо до слез. Очень приятно, что у меня такая огромная украинская семья. В тот момент слова поддержки помогли выйти из удрученного состояния. Я понял, что, как бы ни кичились люди, которые находятся у власти, – есть народ. И когда мы едины, то вместе – сила.

Инцидент в Полтаве произошел за два часа до нашего отъезда из города. Мы уже должны были ехать на вокзал, но решили еще немного поснимать… Когда просматриваю сейчас видео, вижу, насколько во мне тогда поднялся адреналин из-за огромного стресса, когда к шее приставили пистолет. Я отреагировал, что вроде бы не боюсь, но сейчас понимаю, что это была защитная реакция. Потому что, когда вернулся во Львов, меня накрыло, я осознал, что произошло. Мне было очень плохо. Сразу обратился к своему психотерапевту. И закрылся ото всех. Мне массово звонили журналисты, хотели взять комментарии. Но я не мог ни с кем общаться. За два года, сколько веду блог, еще так плохо не было. И признаюсь честно – так страшно.

Что дальше происходило, после этой истории? Полиция открыла уголовное производство. На каком этапе, как продвигается следствие, я не знаю. Мне звонили из полиции, брали показания. Сказали, что будут заниматься этим вопросом. Время покажет, что там и как. Некоторые подробности узнаю из СМИ. Например, информацию о том, что пистолет, которым угрожали, якобы ненастоящий. И я себе: "А, это макет был? Ну окей. Однако знак на моей шее свидетельствует о другом". Но, как бы то ни было, для меня главное, чтобы больше в нашей стране такого не случалось.

– Поддерживаете ли вы связи с героями своих выпусков?

– Да, мы даже на улице уже здороваемся. Вот я прохожу и слышу: "Привет!" Говорю: "Вы были у нас в выпуске буквально месяц назад, давайте подождем немного. Я обязательно к вам подойду".

– Героиней одного из ваших видео стала блогер София Лоран, которая буквально через несколько дней после этого попала в скандал во львовском ресторане из-за попытки рассчитаться за заказ картой российского "Сбербанка". Вы следили за этой историей?

– Я знаю, о ком вы рассказываете. Но смотрите: на момент, когда я записывал сюжет с этой девушкой, еще не было этого скандала. Когда я подхожу к человеку на улице, я его не знаю. Просто беру рандомное интервью. И уже по ходу дела узнаю, кто она, откуда, есть ли любимый человек, кем работает. Делаю это, чтобы немного открыть героя зрителям. Но я не спрашивал ее, какая у нее карта – украинская или российская. Ну как я могу догадаться такое спросить?

Когда мы начали общаться, она говорила на русском. Я попросил перейти на украинский, она сразу согласилась. Для меня в голове сложилось, что человек, вероятно, сознательный. Поверьте, очень многие отказываются переходить на язык. И я не публикую эти выпуски, потому что у меня исключительно украиноязычный контент. Не могу и не хочу нести на люди язык врага. А эта девушка перешла, мы мило пообщались. Потом последовала ситуация, которую мы уже все наблюдали.

Когда это все произошло, в медиа начали писать, мол, это та девушка, которая снималась у Николаса Кармы. А думаю: ну при чем здесь я? Откуда мог знать, что она такое сделает? Но потом началось еще более интересное. Ее начали массово пиарить, обращаться за комментариями. И у меня вопрос к тем блогерам, которые это делали: вы понимали уже позицию этой девушки, зачем снимали ее? Ради хайпа и просмотров? Я бы такого в жизни никогда не сделал. Мне бы совесть не позволила тащить после такой позорной истории этого персонажа в инфопространство.

– Николас, вы очень эмоциональны, остро реагируете на все. Вам в жизни это мешает или помогает?

– Мешает (смеется). Потому я сидел долго на антидепрессантах. Я ни в коем случае не пропагандирую этот способ налаживания психического благополучия. Насколько вам это необходимо, может определить только врач, но хочу сказать, что антидепрессанты – это не так страшно, как рассказывают. Иногда, когда люди узнают, что я принимал это лекарство, то сразу такие реакции следуют, мол, если подсаживаешься, то уже не сможешь без этого.

Нет, это не так. Я спокойно с них сошел. Просто нужно постепенно уменьшать дозу, и тогда неблагоприятных последствий иметь не будешь, потому что это не наркотик. Но очень важно параллельно работать с психотерапевтом. Иногда люди думают, что волшебная таблетка им поможет, а больше ничего не нужно делать. Это так не работает. Действие лекарства пройдет, а тебя снова накроет.

– Сколько ваш бизнес приносит вам денег?

– Нет, я не буду озвучивать суммы. Больше вам скажу: очень горжусь своими героями, даже испытываю добрую зависть к их откровенности, потому что я сам не смог бы открыть на камеру цену своей одежды, если бы ко мне на улице подошли. Я бы отказался говорить. Относительно моих заработков скажу так: это достаточно средств, чтобы не жаловаться, помогать родным и хорошо донатить – сейчас я без преувеличений об этом говорю. Ну и, соответственно, платить очень крутые налоги.

Я работаю официально. С первого дня, когда ко мне пришла первая реклама, два года назад или даже больше, решил зарегистрировать ФЛП. А потом, вспоминаю, думал: вот открыл, а если только одну рекламу предложат, а дальше не пойдет? Как мне его закрыть? Уже начал рыться в интернете, искать об этом информацию. Но, слава Богу, все пошло. Хотя начало действительно было очень непростое – у меня были огромные кредиты на технику и раскрутку блога. И даже когда пришел первый успех, какое-то время продолжал работать курьером.

– Мы разговариваем с вами на съемках романтической комедии "Песики", которую увидят зрители уже весной 2025 года. Расскажите о своей роли в этом кинопроекте.

– Я, наверное, не могу озвучивать, какая моя роль, потому что есть определенные условия. Но мне очень приятно, что меня пригласили. Я там сыграл несколько минут, не больше. Но чтобы вы мне все сходили и посмотрели это кино! Я там в кадре с Лесей Никитюк сижу, хорошо так общаемся. Ну как такое не посмотреть? Думаю, вам понравится. Спасибо "Песикам" за этот шанс. Это моя первая роль в полнометражной картине. Уверен, что с божьей помощью прет.

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