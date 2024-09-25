Тине Кароль на концерте сделали неожиданное признание: Николас Карма удивил певицу сюрпризом и расспросил о стоимости образа

Известный блоггер из Львова Николас Карма сделал неожиданное признание народной артистке Украины Тине Кароль прямо во время концерта. Интернет-знаменитость поднялся на сцену с огромным букетом роз и публично заявил, что любит исполнительницу.

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К тому же львовянин не пренебрег возможностью узнать, сколько стоит лук певицы. Новое видео со звездой отечественного шоу-бизнеса артист опубликовал в своем Instagram.

Под громкие аплодисменты изумленных поклонников Николас Карма неожиданно вышел на сцену, где выступала Тина Кароль. Он вручил знаменитости большой букет красных роз и расспросил о стоимости ее образа.

Исполнительница предстала перед публикой в белом корсете, цена которого 7 500 грн. Черная юбка 39-летней певицы, которую сшил портной в соответствии с ее личными потребностями, обошлась звезде в 3 тысячи гривен, а черные каблуки еще в 5 200.

Блогер поблагодарил артистку за ее творчество и сделал поразительное признание, становясь на одно колено: "Пусть это разлетается повсюду, я вас люблю Тина Кароль!"

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