Во Львове блогера выгнали из ресторана из-за попытки рассчитаться картой российского банка: она устроила истерику. Видео

Блогер София Лоран попала в скандал с работниками ресторана Yoki во Львове из-за попытки рассчитаться за заказ картой российского банка "Сбербанк". После инцидента жительница Запорожья устроила истерику и возмутилась отказом ее обслуживать.

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Она записала несколько видео и опубликовала их в Instagram. Хотя ее профиль в соцсети оказался закрытым, сеть облетели громкие заявления блогера. Она попыталась оправдаться, что счет был открыт не на нее, но одновременно заявила, что никого не должно волновать, где она хранит свои деньги и почему имеет карту российского банка.

София Лоран считает, что это "просто перевод банка" и ничего удивительного, что могло вызвать у работников заведения бурную реакцию, в нем нет. (В видео присутствует ненормативная лексика)

"Понимаете, я говорю как на украинском, так и на русском. И я очень-очень люблю Львов. Но когда ко мне подходят и говорят "Пошла нах*й, потому что ты на русском говоришь и у тебя "Сбербанк"... Тебя волнует, почему у меня "Сбербанк"? Просто выкинули, как собаку. Я считаю, какая разница, где у меня должны быть деньги?" – кричала она на камеру.

Блогер считает, что того, что она проживает на территории Украины и "не поддерживает войну", достаточно, чтобы называть себя украинкой и дальше пользоваться продуктами страны-агрессора, рассчитываться рублями и говорить по-русски.

"Мне сделали перевод, я оплатила, даже не моя карта была. Yoki меня просто бросают, как собаку. Та пошли вы нах*й, – попыталась оправдаться Лоран и обвинила заведение в агрессивности: – Подходят к моей сестре и говорят: "Ты л*рва, да пошла ты на*хуй, ты – россиянка". Из-за обычного перевода банка. Вам не стыдно?"

Заведение отреагировало на инцидент в Instagram и извинилось перед посетителями, которые хотели отдохнуть, а не слушать ссору. "Вчера произошел инцидент с клиентом. Женщина вела себя таким образом, что противоречит нашим ценностям и принципам. Мы вежливо просили покинуть наше заведение, чтобы не создавать дискомфорт другим гостям громкими скандалами или словами, однако гостя вела себя максимально громко и неадекватно", – прокомментировали представители ресторана.

В сети женщину опознали как одну из героинь популярной рубрики Николаса Кармы "Сколько стоит ваш look?" София Лоран предстала перед камерой с синяками и призналась, что недавно упала со второго этажа, выбив зубы.

Однако на видео со скандальными заявлениями у нее уже не было гематомы, а все зубы были на месте. На то, что именно этот блогер вел разговор с Николасом Кармой, указывают темные волосы, татуировки над бровью и на шее. В частности, голоса были идентичными.

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