Жительница Запорожья, которая упала со второго этажа и выбила зубы, стала звездой сети: украинцы в восторге от ее оптимизма. Видео

Украинский блогер Николас Карма, известный рубрикой "Сколько стоит Look?", выпустил новое видео с героиней из Запорожья. Девушка предстала перед камерой с синяками и призналась, что недавно упала со второго этажа, выбив зубы.

Видео дня

Впрочем, модница не потеряла позитива и искренне пообщалась с инфлюэнсером. Жительница Запорожья рассказала, что ее образ на видео стоил около 36 тысяч гривен. "Шубка Zara – 6 тысяч. Угги где-то 6-7 тысяч, такое что-то. Костюм где-то тысячи три наверное. Украинский бренд, – поделилась девушка. – Сумка – это подарок. Тысяч двадцать, может".

Однако героиня с юмором отметила, что самым дорогим элементом лука были ее зубы. "Три-четыре тысячи (долларов – Ред.) я отдала только просто за 12 зубов, – добавила она. – Виниры на цирконии". Модница также рассказала, что накануне отмечала день рождения – пришлось замазать синяк и клеить зубы на "суперклей".

Оптимизм девушки оценили пользователи в комментариях к видео:

"Я думаю, что немногие девушки в не лучшем своем виде согласились бы на то, чтобы показать себя на видео. А эта девушка – просто сделала это. И мы, наверное, никогда и никому не обязаны выглядеть на все 100".

"Какая она классная, не каждый сможет так над собой шутить. Она сделала мой день, а Николас это прекрасный человек".

"Молодец девочка, все беды нужно переносить с позитивом и улыбкой! Синяк сойдет, зубы отремонтируют и все будет хорошо с внешностью. А вот ваш позитив много стоит!"

"Впервые мне захотелось обнять обоих, и Николаса за его толерантность, и "бедосю" с таким позитивом, и искренностью! Все заживет, раны заживут! Эта девушка как олицетворение нашей страны, вся избитая, но на позитиве и с надеждой!"

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