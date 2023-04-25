Звезда 'Гарри Поттера' Рэдклифф впервые стал отцом: фото счастливых родителей с малышом

Известный британский актер Дэниел Рэдклифф, который прославился благодаря главной роли в серии фильмов про Гарри Поттера, стал отцом. Его заметили на улицах Нью-Йорка с 38-летней избранницей Эрин Дарк и детской коляской с малышом.

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Новость сообщило издание Daily Mail. Счастливые родители вышли на прогулку, выбрав аутфиты в стиле кэжуал. Артист надел серые джинсы, белую футболку с принтом, толстовку, черные кроссовки и кепку. Эрин выбрала для променада джинсы, черный свитер, пальто и оранжевые ботинки. 33-летний актер прикрыл лицо маской, а его любимая – очками (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Когда произошло радостное событие – неизвестно. Пара не комментирует рождение первенца и скрывается от папарацци. Пол ребенка пока тоже не рассекречен, но поклонники звездной семьи утверждают, что у Дарк подарила Рэдклиффу мальчика.

Напомним, пара познакомилась 11 лет назад на съемках фильма "Убей своих любимых". Любопытно, что по сюжету им пришлось изображать любовников и сняться в постельной сцене. После чего мужчина в шутливой форме признался, что именно после этого их отношения вышли на "новый уровень". Через два года ходили слухи об их помолвке, но отец Эрин опроверг информацию.

Многие ставили под сомнение искренность их чувств. Но отношения оказались реальными, а пара сообщила о своей лавстори на одном из кинофестивалей в США.

Недавно OBOZREVATEL писал, что герой "Один дома" Маколей Калкин второй раз стал отцом. Звездного наследника, который родился перед Рождеством назвали Карсоном. Первенца актер встретил в апреле 2021 года. Чтобы узнать подробности – переходите по ссылке.

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