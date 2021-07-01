Никитюк обнародовала шуточное фото с 'предложением выйти замуж' от холостяка Заливако

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками снимком, на котором позировала вместе с "холостяком" Михаилом Заливако. Главный герой проекта якобы делал предложение руки и сердца знаменитости.

Фанаты бурно отреагировали на фото и оставили десятки комментариев под постом. Соответствующий кадр Никитюк опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На снимке ведущая была одета в длинное серебристое платье с большим разрезом на ноге, а в руках она держала бумажку с надписью: "Миша! Я согласна". Рядом со знаменитостью на одном колене стоял Заливако и якобы предлагал кольцо звезде.

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"Коротко о сегодняшнем дне. Боже, как неожиданно. Миша, ты Сверху", – подписала фото Никитюк.

Пользователи сети в комментариях отметили, что Никитюк и Заливако были бы хорошей парой.

"Жаль, что это прикол, было бы круто. И чисто визуально, и по статусу они друг другу подходят", "Прекрасные", "Вот это была бы крутая пара", – пишут люди.

К слову, ранее хакеры взломали страницу в Instagram Леси Никитюк. Злоумышленники опубликовали скрин переписки ведущей с главным героем реалити-шоу "Холостяк 11" Михаилом Заливако. В нем мужчина признается, что "в финале выбрал не ту девушку".

Как сообщал OBOZREVATEL, победительница шоу "Холостяк 11" Анна Богдан отреагировала на скандальную беседу Леси Никитюк и Михаила Заливако, где мужчина признается, что "в финале выбрал не ту девушку". После того, как хакеры взломали Instagram ведущей, в соцсети появились скрины с Лесиных переписок.