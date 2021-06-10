Никитюк взломали в Instagram: хакеры слили пикантное фото ведущей и переписку с "Холостяком"

В четверг, 10 июня, была взломана официальная Instagram-страница украинской телеведущей Леси Никитюк. На аккаунт звезды подписано более 3,7 млн пользователей соцсети.

Так, хакеры опубликовали интимное фото Никитюк, на котором она позировала в черном белье. Они также поставили на главное фото профиля изображение известного журналиста Дмитрия Гордона (чтобы просмотреть, проскролльте новость до конца).

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Затем неизвестные опубликовали несколько постов с угрозами от имени Никитюк, а также предложили подписчикам почитать Лесины переписки.

В частности, хакеры опубликовали скрин переписки Никитюк с главным героем реалити-шоу "Холостяк 11" Михаилом Заливако. В нем мужчина признается, что "в финале выбрал не ту девушку".

После этого злоумышленники опубликовали фото телеведущей с неизвестным мужчиной с подписью: "Кто же это?".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Леся Никитюк поделилась с поклонниками снимками, на которых засветила подтянутую фигуру в купальнике от бренда H&M стоимостью 500 гривен. Свой образ она дополнила белой рубашкой в стиле оверсайз.