Анна Богдан прокомментировала скандальную переписку 'Холостяка' с Никитюк

Победительница шоу "Холостяк 11" Анна Богдан отреагировала на скандальную беседу Леси Никитюк и Михаила Заливако, где мужчина признается, что "в финале выбрал не ту девушку". После того, как хакеры взломали Instagram ведущей, в соцсети появились скрины с Лесиных переписок.

Несмотря на личную переписку с Михаилом Анна решила прокомментировал ситуацию на публику и заверила, что это все шутка. Свою реакцию девушка опубликовала в Instagram-stories, где она держит Заливако за руку в машине.

"Друзья, я очень рада, что мы с Мишей двое адекватных и осознанных людей, понимающих шуточки и в общем юмор. Так что, всем добра, любви и крутой пятницы", – прокомментировала девушка.

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Напомним, после финального выпуска шоу "Холостяк" Богдан и Заливако все-таки остались вместе. Так, пара съехалась спустя неделю после окончания реалити.

Как оказалось, по прилету в Киев они начали искать квартиру и спустя неделю стали жить вместе. Паре было сложно скрываться эти месяцы от публичности, но все же им удалось прятаться дома. Также они отдохнули уже в нескольких странах.

Ранее пользователи сети засыпали Заливако гневными комментариями о том, что мужчина якобы сделал ошибочный выбор. Также многие остались разочарованы шоу "Холостяк".

Мы писали об интересных фактах из жизни победительницы проекта Анны Богдан. Известно, что хобби девушки – путешествия, альпинизм, прыжки с парашютом, сквош, сайкл, бокс.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Михаил Заливако рассказал об интиме в отношениях. Так, по словам "Холостяка" он любит разнообразие и смелые эксперименты в сексе и "мало кому интересно "тра*ся в миссионерской позе".