"Ничего с детьми не будет!" Легендарный психолог Петрановская вызвала скандал своей позицией относительно войны и указаний Путина

Российский психолог Людмила Петрановская, которая ездила со своими лекциями по Украине и зарабатывала деньги, неоднозначно высказалась по поводу войны, которую войска РФ развязали на украинских территориях. Она заявила, что не стоит жалеть детей, которых принудительно увезли из разрушенного Мариуполя по указаниям президента РФ Владимира Путина.

Об этом Петрановская написала в комментариях в Facebook. Психолог отметила, что их будут показывать как "спасенных", о них хорошо заботятся и будут использовать для пропаганды.

"Не нагнетайте, ничего с ними не сделают. Будут показывать как спасенных. Здесь уже полно организаций занимаются беженцами. Надеюсь, кто захочет, сможет потом вернуться", – заявила Петрановская.

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В комментариях пользователи сети обвинили психолога в поддержке киднепинга (похищение детей) и заподозрили, что ее взломали. Петрановская это опровергла, написав злобный пост о кибервойсках в Украине. По ее словам, украинцы не имеют права винить россиян в этой войне. Она считает, что виновен только Путин-психопат, а обычный народ ничего изменить не может.

Петрановская добавила, что призыв к россиянам свергнуть свою власть и выходить на улицы – это якобы оружие украинской информационной войны. Она попросила соотечественников не вступать в дискуссии с украинцами, так они сохранят свое эмоциональное состояние.

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