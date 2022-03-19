Оккупанты заставляют силой жителей Мариуполя выезжать в Россию – мэр Бойченко

За последнюю неделю несколько тысяч жителей Мариуполя были силой вывезены на территорию России. Захваченных мариупольцев вывозили в фильтрационные лагеря, где оккупанты проверяли телефоны и документы людей.

После проверки часть мариупольцев перенаправляли в отдаленные города РФ. Об этом сообщается на странице Мариупольского городского совета в Telegram.

По информации горсовета, оккупанты незаконно вывозили людей из Левобережного района и убежища в здании спорт-клуба, где от постоянных бомбардировок скрывалось более тысячи человек.

Отмечается, что в этих районах шли боевые действия. В целях сохранения жизней мариупольцев Вооруженные силы Украины отошли от мест массового скопления людей, чем и воспользовалась сторона агрессора.

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"То, что сегодня делают оккупанты – знакомо старшему поколению, которое застало ужасные события Второй мировой войны, когда нацисты насильственно захватывали людей. Сложно представить, чтобы в 21 веке людей насильственно увозили в другую страну. Мало того, что российские войска уничтожают наш мирный Мариуполь, они пошли еще дальше и начали вывозить мариупольцев. Все военные преступления со стороны России должны получить жесточайшее наказание", – сказал городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

Ранее сообщалось, что оккупанты РФ в Мариуполе надевают на жителей города белые повязки, чтобы воины Вооруженных Сил Украины не могли отличить их от врага. О новой провокации противника предупреждает полк "Азов".

Как сообщал OBOZREVATEL, на выезде из Мариуполя оккупанты РФ раздевают мужчин с целью обнаружения патриотических татуировок. В частности, они ищут среди них бойцов "Азова".

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