'Ничего не могу для вас сделать': Белла Хадид неоднозначно отреагировала на разрыв сестры

Известная американская модель Белла Хадид заинтриговала подписчиков неоднозначной публикацией, которую она распространила после слухов о насилии в семье ее сестры Джиджи. Знаменитость никак не комментирует семейный скандал, но вместо этого постит философские цитаты.

Картинку с обнаженной женщиной на берегу моря супермодель показала в Instagram-stories. Изображение демонстрирует лучи солнца, проходящие через точки на человеческом теле (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Подпись под фото рассказывает о самосовершенствовании и глубоких философских истинах. Не известно, адресовалось ли это послание пострадавшей от насилия Джиджи, однако, учитывая ситуацию, оно выглядит достаточно уместно.

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"Я ничего не могу для вас сделать, кроме как работать над собой. Вы ничего не можете ничего для меня сделать, кроме как работать над собой", – написала Белла.

Фанаты догадываются, что сестра решила не влезать в отношения между бывшими влюбленными и не разводить грязь вокруг этой истории.

Напомним, что Джиджи Хадид и Зейн Малик попали в громкий скандал после заявления матери сестер о том, что она испытала насилие от бывшего зятя. Зарубежные СМИ сообщали, что певец затолкал бабушку своей дочери в шкаф и угрожал жене и ребенку.

Недавно выяснилось, что из-за этого на Зейна завели уголовное дело и сейчас он отбывает условный срок. Пара, встречавшаяся с 2015 года, разорвала отношения.