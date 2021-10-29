Джиджи Хадид и Зейн Малик расстались из-за скандала с матерью модели

Вечером 28 октября стало известно, что 26-летняя Джиджи Хадид и 28-летний Зейн Малик расстались после 5 лет отношений и рождения дочери. Причиной разрыва мог стать инцидент с матерью модели.

Западные СМИ сообщают, что Иоланда Хадид обвинила Зейна в домашнем насилии и заявила на звездного зятя в полицию. Об этом пишет издание TMZ.

Мать Джиджи утверждает, что супруг дочери поднял на нее руку, когда та пришла навестить внука. Зейн в свое оправдание добавил, что Джиджи не появлялась дома уже несколько недель.

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Между тещей и зятем случился конфликт, в следствие которого Малик якобы и ударил Иоланду.

После того, как мать Джиджи Хадид заявила, что подаст заявление в полицию, Малик опубликовал в своем Твиттер оправдение.

"Как вы знаете, я частное лицо, и я хочу создать безопасное пространство для дочери. Такое место, где семейные дела не выносились бы на публику", – Зейн Малик сказал, что не хотел бы, чтобы конфликт попал в прессу, но урегулировать его мирно не получилось.

"Это было и должно оставаться частным делом, но, похоже, на данный момент существуют разногласия", – добавил он.

Также через время муж супермодели отметил, что не трогал мать своей возлюбленной.

"Я категорически отрицаю нанесение ударов Иоланде и ради моей дочери Хай я отказываюсь сообщать какие-либо детали", – заявил он, выразив далее надежду, что Иоланда пересмотрит свои ложные обвинения.

Как сообщили инсайдеры изданию People, Хадид и Малик больше не живут вместе, но продолжат совместное воспитание своей 13-месячной дочери Кхай. Только в сентябре пара устраивала вечеринку в честь ее первого дня рождения.

Комментировать произошедшее представители знаменитостей пока отказываются.

Отметим, что звездная пара не раз ссорилась и расходилась, но всегда возобновляла отношения.

OBOZREVATEL ранее писал о том, что Джиджи Хадид показала архивные фото, когда была беременной и рассказала о счастливых моментах. Кроме того, мы показывали, как изнутри выглядит дом известной супермодели Джиджи Хадид.