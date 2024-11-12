'Ни в коем случае не переезжай!' Что Людмила Гурченко говорила о Москве и какими были ее предсмертные записи в дневнике

Сегодня, 12 ноября, российской актрисе Людмиле Гурченко могло бы исполниться 89 лет. На протяжении долгосрочной карьеры звезда принимала участие во многих разножанровых фильмах, что сделало ее любимицей аудитории и примером для подражания молодых артистов.

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Жизнь актрисы оборвалась задолго до начала войны между Украиной и Россией, 30 марта 2011 года, однако некоторые отечественные знаменитости убеждены: она никогда не поддержала бы оккупационный режим Кремля. По случаю дня рождения артистки OBOZ.UA расскажет, что Людмила Гурченко думала о России и какие последние записи сделала в личном дневнике.

Что актриса говорила о Москве

Во время одного интервью украинская дизайнер Ольга Навроцкая рассказала, что легендарная актриса сильно отговаривала ее от мыслей о переезде в РФ. Звезда откровенно говорила, что менталитет Украины и России очень сильно отличается.

"Она объясняла тогда: "Ни в коем случае не переезжай. Никогда не делай этого. Ты понимаешь, в Киеве у тебя своя атмосфера, друзья. Киев – это вдохновляющий, поддерживающий город. Москва тебя затопчет", – говорила Гурченко.

Такие слова старшей подруги убеждают Навроцкую, что актриса точно была бы на стороне Украины. По словам дизайнера, хотя Людмила Гурченко и жила в РФ, она была очень умным и правильным человеком, поэтому не поддержала бы кровавый режим Кремля.

Какими были предсмертные записи в дневнике актрисы

Незадолго до смерти звезда сильно упала возле своего дома, в результате чего сломала тазобедренный сустав. Тогда актрисе пришлось пережить операцию, после чего ее карьера остановилась. В трудный период звезда успела сделать несколько записей в личный дневник.

"Я сломала ногу. Так глупо, гуляла с собаками. Если бы была на каблуках, ступала бы осторожно. Да нет – одела мягкие меховые сапожки. В них я и поехала по льду, сильно и густо припорошенному снегом. И, чувствуя, что падаю, хватаюсь за воздух руками. Сильно упала бедром на кучу – острую с наконечником – как падают и застывают капли. В глазах потемнело. Я сразу поняла, что случилось ужасное. Так и есть. Дежурный по машинам и какой-то водитель меня отнесли через мои крики-стоны к лифту, в квартиру. Ничего не помню. Все как в тумане", – писала знаменитость.

В своем дневнике Гурченко отмечала, что в день инцидента осталась дома совсем одна. На помощь пришел друг их семьи. Однако у мужчины не было ключей от квартиры, поэтому актрисе пришлось, несмотря на ужасную боль, ползти к двери. Далее она описала поездку в больницу, операцию и свой диагноз – три перелома на правой ноге.

"Депрессия сейчас в полном разгаре. И понятно, что ничего из нынешнего состояния не изменится. Никогда. Надо встать на ноги, а потом решать, что делать", – описывала свое состояние актриса незадолго до ухода в засветы.

Последняя заметка Людмилы Гурченко была короткой, однако максимально отражала ее мысли и самочувствие: "Ничего существенного не произошло. До выздоровления еще далеко. Жаль. Думала, будет быстрее".

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