Оксане Забужко – 64: на какую хитрость она пошла, чтобы напомнить миру о войне, и что говорила о званом обеде в Кремле с 'элитой' РФ

Сегодня, 19 сентября, известная украинская писательница Оксана Забужко отмечает 64-летие. Художница славится не только своим литературным талантом, но и громкими заявлениями в поддержку Родины в кровавой войне с русскими захватчиками. Именинница мастерски разрушает имперские нарративы и взывает к украинской идентичности каждого гражданина.

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Забужко знают не только в Украине, но и за ее пределами. В частности, в начале 2024 писательница напомнила миру о борьбе украинского народа с оккупантами. На пресс-конференции в рамках открытия престижного Берлинале с телефона литературоведа прозвучала сирена воздушной тревоги.

Писательница, вошедшая в состав международного жюри конкурса, удивила собравшихся. Однако потом Забужко призналась – сделала это намеренно, чтобы показать иностранцам, в каких условиях живут украинцы.

"Я должна объяснить, что сирену я себе отложила перед тем, как заходила на пресс-конференцию. То есть это была заготовка. Отбой был немного перед тем. Да, это была домашняя заготовка. И я просто ждала момента, когда с ней можно будет въехать. Это, кстати, самый цитируемый эпизод оказался целой пресс-конференции. Именно этот", – рассказала она.

В августе 2024 года Забужко рассказала журналистке Эмме Антонюк о литературном обеде в Кремле, который состоялся еще в 2002-м. Еще тогда украинская писательница увидела истинное лицо российской "элиты". Мероприятие украинка назвала "парадом распоясанной безвкусицы", где гости показали свое истинное отношение к Украине.

Убеждения всех присутствующих на обеде были пронизаны общей идеей, что их страна наконец-то "встает с колен", отметила литературовед. По словам Забужко, то, что происходило было сплошной "обжираловкой", а единственным аспектом, связывавшим мероприятие с литературой, была "конкурсная программа" по текстам Антона Чехова.

К слову, "праздник" проходил в период Второй русско-чеченской войны. Забужко надеялась увидеть в поведении своих старших коллег иронический намек на то, что все действо происходит не всерьез. В конце концов, все окончательно стало на свои места, когда к ней обратился Андрей Битов, который и отправил приглашение украинке. "Он наклоняется к тебе и торжествующе говорит: "А что, у вас в Киеве такого нет?" И здесь я получаю на 20 лет заранее ответ на все свои вопросы: "Почему они идут к нам войной?" То есть я не представляла меры зависти", – рассказала Забужко.

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