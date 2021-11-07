Нежные и кокетливые: 7 актеров, сыгравших в кино женщин. Фото

Актеры часто ради роли в фильме идут на жертвы. Например, экстренно набирают или сбрасывают вес, подстригаются налысо или же соглашаются на "смену пола". Конечно, не буквально: они надевают платья, парики и красятся.

Узнайте в материале OBOZREVATEL о фантастических перевоплощениях актеров-мужчин, талантливо сыгравших женщин.

Актер стал известен на весь мир после съемок в фильме "Вселенная Стивена Хокинга". Через год Эдди еще больше удивил зрителей своим перевоплощением, сыграв роль трансгендерной женщины в фильме "Девушка из Дании".

Это история о мужчине, который сначала играл, примеряя образ женщины, но позже решил сделать операцию по смене пола: он почувствовал, что образ элегантной леди с точки зрения психологии ему подходит больше.

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В 2007 году Траволта снялся в фильме "Лак для волос" в роли полнотелой мамы главной героини. За это перевоплощение актер получил номинацию в "Золотом глобусе" как самый лучший актер второго плана.

Джон согласился на эту роль, поскольку ему нравятся мюзиклы. Его не остановило, что для фильма придется кардинально изменить имидж.

Дастин "перевоплотился" в женщину в фильме "Тутси". Это мелодрама о безработном актере, которого взяли на съемки сериала, где герой должен играть в платье и макияже. В результате рейтинг сериала стремительно растет, поэтому "актрису" фотографируют для модных журналов. Герою эта слава нравится, но он боится признаться девушке в том, что на самом деле он – мужчина.

Кстати, эта кинолента стала успешной для Дастина, ведь она получила 10 номинаций на "Оскаре".

По сюжету фильма "Миссис Даутфайр", главный герой расстается с любимой. После расторжения брака он может видеть своих детей только раз в неделю. Для того чтобы поддерживать связь с родней, мужчина решает перевоплотиться в няню. Он трудоустраивается к собственной жене как домработница, поэтому теперь может видеться с малышами каждый день.

За эту роль Робин Уильямс получил "Золотой глобус", а его гримерам вручили "Оскар".

Это единственный актер из подборки, сыгравший сразу две роли в фильме – мужскую и женскую. Он снялся в киноленте "Такие разные близнецы". Адаму удалось насколько удачно перевоплотиться в даму, что его в гриме на улице не узнавали. Актер часами тренировал женскую манерность. При этом ему помогло зеркало и воспоминания об особенностях поведения его родных сестер.

Эти актеры сыграли женщин в легендарном фильме "В джазе только девушки", где снималась и Мэрилин Монро. Особенно успешно воплотил образ Тони: помогло то, что в начале карьеры он работал в модном ателье.

Самой сложной задачей для обеих звезд стала ходьба на каблуках. Так, в конце каждого дня съемок актеры снимали туфли и опускали ноги в ведра с холодной водой, чтобы немного облегчить боль.

Одна из самых успешных ролей Джареда – в "Далласском клубе покупателей". Там актер сыграл трансвестита, у которого обнаружили СПИД. Врачи прогнозировали, что герою осталось жить 30 дней, но ему удалось растянуть этот срок на многие годы.

Для этой роли звезда похудел на 13 кг и не выходил из образа на протяжении всего съемочного процесса. Он даже ходил в магазин в гриме.

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