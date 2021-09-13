Как выглядят мужья Кидман, Робертс и других звезд Голливуда. Фото

Многие из нас засматривали до дыр фильмы с Джулией Робертс, Скарлетт Йоханссон, Марго Робби и другими актрисами, и запомнили всех их экранных кавалеров. Все они, конечно, как на подбор – красивые и харизматичные.

А вот настоящие избранники самых красивых звезд Голливуда далеко не все "под стать" своим любимым женщинам. OBOZREVATEL решил собрать фото супругов знаменитых зарубежных актрис.

1. Том Акерли, муж Марго Робби

Актрисе фильма "Волк с Уолл-стрит" и экранной Харли Квин часто приписывали романы с голливудскими сердцеедами. Но Марго была избирательна в своих связях.

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Однажды она познакомилась с ассистентом режиссера Томом Акерли и встречалась с ним три года, пока не вышла замуж.

Робби пока не стремится побыстрее родить ребенка. По ее словам, их маленькая с мужем семья и без того полноценная и счастливая.

2. Кит Урбан, муж Николь Кидман

Оскароносная красавица находится в браке уже 15 лет за музыкантом и исполнителем Китом Урбаном.

В начале 2000-х многим казалось, что невысокий и худощавый артист – не пара Кидман. Он также проигрывал во внешности на фоне ее бывшего супруга – Тома Круза.

Но отношения прошли проверку на прочность, и в браке с Урбаном Николь родила дочку Сандэй. А через три года у пары появилась Фэйт Маргарет. Актриса воспользовалась услугами суррогатной матери.

3. Джим Тот, муж Риз Уизерспун

Звезда фильма "Жестокие игры" и ее коллега Райан Филипп казались идеальной парой на экране. Но в реальной жизни красавчик принес Риз одни разочарования и разбил сердце. СМИ узнали, что актер ходил налево и часто выпивал.

"Блондинка в законе" подала на развод, хотя и у пары осталось двое маленьких детей – Ава и Дикон. Сейчас дети повзрослели, а Уизерспун счастлива в браке с Джимом Тотом.

Тот также стал отцом третьего ребенка Риз, Теннеси.

4. Дэниел Модер, муж Джулии Робертс

Джулия Робертс покорила многомиллионную аудиторию образами Эрин Брокович и роковой "Красотки", а также не одного коллегу по съемочной площадке. Известно, что она встречалась с актерами Диланом Макдермоттом, Ричардом Гиром и Лайлом Ловеттом.

Также у нее были громкие обсуждаемые романы с такими известными актерами, как Лиам Нисон, Бенджамин Брэтт, Джордж Клуни. Однако все эти отношения не оставили заметного следа в жизни голливудской сердцеедки.

С 2002 года Джулия стала женой оператора кино Дэниэла Модера. Худощавый кинооператор с небрежной стрижкой быстро влюбил в себя звезду и подарил ей семейный уют.

Со временем у них родились близнецы Хэйзел и Финнеас, а также сын Генри.

5. Колин Джост, муж Скарлетт Йоханссон

Звезда фильма "Черная вдова" не сильно отстала от своей коллеги Джулии Робертс. Она успела повстречаться с такими актерами, как Джаред Лето, Джош Хартнет и Джастин Тимберлейк.

Также знаменитость побывала трижды в браке. Первый раз она вышла за актера Райана Рейнольдса, а во второй раз – за журналиста Ромена Дориака, который стал отцом дочери Скарлетт – Роуз.

После второго развода Скарлетт влюбилась в комика и сценариста шоу Saturday Night Колина Джоста. Она старалась сохранять в тайне личную жизнь, отказалась от пышной свадьбы и даже смогла утаить беременность от публики.

Даже о рождении малыша Космо стало известно благодаря Джосту, а не Йоханссон.

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