Невзоров жестко высмеял россиян за фейки об Украине: труп Жириновского несвежий. Его подбросили укронацисты

Российский журналист и оппозиционер Александр Невзоров на фоне смерти депутата Госдумы Владимира Жириновского высмеял российские фейки и пропаганду. Он опубликовал мем о "подброшенном укронацистами" политике.

Александр Глебович пошутил над тем, что новость о смерти путиниста уже раньше появлялась в медиапространстве, поэтому его труп может быть "несвежим". Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале оппозиционера (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Всего Невзоров показал две фотографии с Жириновским в разных местах, над которыми потрудились знатоки фотошопа.

"В помещении Центральной клинической больницы обнаружен несвежий труп В.В. Жириновского. Возможно, подброшен укронацистами", – написал он.

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На первом кадре несколько мужчин держат тело одиозного политика в гробу над бассейном.

На второй иллюстрации эти же мужчины несут полуобнаженного Жириновского на надувном матрасе в крематорий, чтобы сжечь тело.

Интересно, что в последнем выпуске авторского шоу "Невзоровские среды" журналист намекнул, что "окончательная смерть" путиниста могла быть объявлена для того, чтобы убрать с повестки дня потери российской армии и трагедию в Буче.

"Сегодня Жирик из морга уже не вернулся. То ли санитарам надоело его катать, то ли сломалась каталка. Или политтехнологи Кремля решили, что окончательная смерть вождя ЛДПР сможет хоть чуть-чуть сдвинуть с мозга россиян позор путинской армии, отступление, Бучу, мародерство и другие проблемы" – сказал он.

Стоит добавить, что шутки Невзорова по поводу смерти пропагандиста понравились его аудитории. "Это тот случай, когда покойного не только отпели, но и оттанцевали", "Это все биогуси ", "Да это фейк. Он не умер. Это все спецоперация", – говорится в сообщениях.

Как сообщал OBOZREVATEL, Жириновский при жизни прославился не только призывами начать войну в Украине, но и женоненависничеством. В частности, он публично унижал жену и утверждал, что россиянки "свели в могилу" больше мужчин, чем Гитлер.