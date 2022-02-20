5 отважных принцесс, которые вышли замуж за простолюдинов. Как сложились их судьбы

Издавна и в наше время женитьба принцев с обычными девушками имеет меньше последствий, чем когда титулованные леди выходят замуж за простых людей. Далеко не любая принцесса готова идти против традиций. Ведь цена такого выбора может быть слишком велика.

Впрочем, есть отважные королевские дочери, рискнувшие справить свадьбу с любимым человеком, а не с титулованным монархом. Подробнее об этих мезальянсах читайте в материале OBOZREVATEL.

Мако и Кей Комуро

Мако – старшая дочь Фумихито, принца Акисино и Кико, принцессы Акисино. Японская принцесса встретила своего будущего избранника еще во время учебы в университете. Влюбленные не стали долго ждать и обручились, но разрешения на свадьбу ждали почти десятилетие (если точно – 8 лет). Впервые будущие супруги увиделись в 2012 году, в Токийском международном христианском университете. Мако в одном из своих интервью тепло вспомнила об этой встрече: "Меня привлекла в нем (юрист Кей Комуро. – Ред.) яркая, как солнце, улыбка. Он искренний, решительный, трудолюбивый и имеет большое сердце".

Видео дня

В 2013 году Мако и Кей обручились. До 2017 года они молчали о своих намерениях справить свадьбу. А когда сделали официальное объявление об этом, отец принцессы отказался давать согласие на брак. Это не помешало влюбленным продолжать встречаться.

В СМИ начали активно распространяться предположения, почему пара долго не решается узаконить отношения. Поэтому у Мако начало развиваться посттравматическое стрессовое расстройство. Преимущественно ее удручало то, что в масс-медиа часто писали о маме Комуро, у которой оказался неоплаченный долг перед ее экс-мужем. Журналисты отмечали, что Кей планирует жениться на принцессе, чтобы решить финансовый вопрос. То есть, ради меркантильных целей. Пара игнорировала любые запросы СМИ, чтобы не беспокоиться еще больше. В 2020 году они снова сообщили о своем намерении справить свадьбу. В заявлении были написаны следующие слова: "Для нас брак – это выбор, необходимый для того, чтобы жить в согласии с нашими сердцами. Мы незаменимы друг для друга".

Долгожданная свадебная церемония состоялась 26 октября 2021 года, в Токио. После бракосочетания 30-летняя дочь наследника престола потеряла статус члена императорской семьи и теперь носит фамилию мужа – Комуро. Мако отказалась не только от пышного банкета, но и решила не принимать компенсацию, которую дают покидающим семью принцессам – около 1,35 млн долларов. Она стала первой женщиной королевского происхождения, которая не воспользовалась этой возможностью.

Марта-Луиза и Ари Бен

Марта-Луиза – принцесса Норвегии из династии Глюксбургов. Она с детства была бунтаркой. Юной леди не нравилось, что ее называют принцессой, так что Марта неоднократно воображала, что на самом деле родилась у "обычных" родителей. Девушка часто убегала из дома и пряталась в лесу. Она говорила с птицами и деревьями и пыталась убедить своих родных и близких, что слышит голоса внеземного происхождения.

Когда Марта повзрослела, все потенциальные женихи, которых предлагали родители, казались ей скучными. Впоследствии она влюбилась в сына своей школьной учительницы – Ари Бена. Он был писателем и режиссером документальных фильмов. Дружеские отношения пары быстро переросли в романтические свидания.

Позже принцесса сообщила родителям о помолвке. Родные были против этого брака, но Марту-Луизу это не остановило. В 2002 году она узаконила свои отношения с любимым, а затем, как и муж, тоже стала увлекаться писательством. После свадьбы девушка открыла "Школу ангелов", где учила людей общаться с "царством небесным". У супругов родилось три дочери.

Далее, после 14 лет совместной жизни, Марта и Ари официально сообщили о разводе. Незадолго после этого принцесса закрутила роман с шаманом из Голливуда, с которым начала путешествовать по миру с авторскими лекциями. Эта деятельность девушки разочаровала королевскую семью, и они запретили ей проводить коммерческие активности с упоминанием собственного титула – только как Марта-Луиза.

Мадлен и Кристофер

Мадлен – принцесса Швеции, герцогиня Хельсингландская и Естрикландская, а также младшая дочь короля Швеции Карла XVI Густава. Девушка с детства понимала, что не может рассчитывать на шведский престол. Ведь до нее в очереди три человека. Поэтому принцесса решила не соблюдать все правила семьи монархов: она тратила время на развлечения и лишь изредка организовывала благотворительные мероприятия.

Кроме того, член семьи монархов решила выйти замуж за нетитулованного мужчину из заграницы. Ее избранником стал Кристофер Пол О'Нил – американский бизнесмен. Пара познакомилась в Нью-Йорке, на крестинах племянницы Мадлен. У них быстро завертелся роман, после чего мужчина сделал предложение любимой. Несмотря на разницу в статусах, родители принцессы не были против свадьбы. Потому что это значило, что теперь их дочь не будет попадать в громкие скандалы и неприятности, что неоднократно были в ее прошлом. В 2013 году Кристофер и Мадлен справили свадьбу и до сих пор живут в гармонии, воспитывая троих детей – двух дочерей и сына.

Виктория и Даниэль

Кронпринцесса Виктория – наследница шведского престола, дочь короля Швеции Карла XVI Густава и королевы Сильвии. Она родилась в статусе принцессы, а с 1979 года ее титул сменился на "кронпринцессу". Девушка с детства вела себя как настоящая леди и не попадала в скандалы, но всегда мечтала выйти замуж не за принца.

В 2002 году леди познакомилась с Даниэлем Вестлингом, шведским тренером по фитнесу и владельцем спортзалов. Сначала они вместе проводили время, а затем начали встречаться. Родители Виктории были против этих отношений и тем более свадьбы.

Дочь все же продолжала встречаться, а через два года сообщила родителям, что готова отказаться от престола в пользу брака с тренером. На этот раз король и королева позволили кронпринцессе узаконить отношения с избранником и сохранили за ней титул с правом на трон. В 2010 году пара справила свадьбу. Тогда Даниэль получил титул принца, герцога Вестергетландского. Сейчас пара воспитывает дочь Эстель и сына Оскара.

Маргарет и Энтони

Принцесса Маргарет Роуз – графиня Сноудонская, член королевской семьи Великобритании и младшая сестра королевы Елизаветы II. В юности девушка собиралась выйти замуж за Питера Вулдриджа Таунсенда, офицера Королевских военно-воздушных сил Великобритании, придворного и писателя, который был старше принцессы на 16 лет и имел за плечами один брак. Статус и развод Питера помешали Маргарет справить с ним свадьбу. Этому поспособствовала и сама Елизавета II.

После разрыва отношений графиня Сноудонская не смогла простить матери и сестре то, что они не разрешили выйти замуж за избранника. Маргарет переехала от родных в Кенсингтонский дворец, где часто проводила неофициальные встречи со своими друзьями. Кроме того, она принялась крутить многочисленные романы и отдыхать в барах.

В свои 30 лет она получала многочисленные предложения руки и сердца, но постоянно отказывала поклонникам. Ни один из них не соответствовал ее титулу. В 1958 году принцесса познакомилась со светским фотографом Энтони Армстронг-Джоунсом. Несмотря на разницу в статусах, семья Маргарет дала согласие на свадьбу. Но этот брак не стал для нее счастливым: пара постоянно ссорилась и так и не смогла прийти к согласию. В 1978 году они развелись.

Ранее OBOZREVATEL писал: