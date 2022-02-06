Почему у Елизаветы II нет паспорта и зачем ставит сумку на стол. 7 секретов королевы

В воскресенье, 6 февраля, королева Елизавета II празднует 70 лет, когда взошла на престол. Сейчас ей 95. Она – самый старший монарх в истории Великобритании и старейшая глава государства в мире.

Хотя королева и соблюдает правила, которые требует протокол, это не мешает ей иногда капризничать и даже злоупотреблять своим статусом. Узнайте в материале OBOZREVATEL, какая королева Елизавета II как личность: какие у нее есть хобби и привычки.

Королева обожает верховую езду

Верховая езда – одно из главных увлечений королевы. Она любит не только кататься на лошадях, но и прогуливаться с ними. Для безопасности Елизавета II должна была надевать жокейский шлем, но вместо этого всегда покрывает голову шелковым платком. Она за всю жизнь ни разу не пропускала Королевские скачки, которые каждый год проходят в Аскоте.

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О визитах семьи монархов знают и букмекеры. Поэтому они заранее до турниров организовывают тотализаторы: всем желающим предлагают угадать, какого цвета будет костюм и шляпка королевы. Ведь известно и то, что Ее Величество всегда носит яркие наряды, чтобы выделяться из толпы: насыщенно-розовые, салатовые, желтые, сиреневые и так далее. Победители этих ставок выигрывают немалые суммы денег.

У Елизаветы II нет паспорта и водительского удостоверения

Королева – единственная гражданка Великобритании, у которой нет паспорта. Этот документ должен вручать монарх, а Елизавета ІІ не может его выписать себе. Более того, она – единственная в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, кому разрешено водить автомобиль без водительского удостоверения.

Ее Величество садилась за руль до 93 лет. А научилась вождению во времена Второй мировой войны. Стоит отметить, что она часто пренебрегала безопасностью, поэтому никогда не использовала ремень безопасности.

В автопарке главы государства есть целая коллекция эксклюзивных моделей, среди которых изготовлены по заказу Rolls-Royce (Phantom IV 1955) и Daimler Super V-8 2001 года. После 90 лет Елизавета чаще всего предпочитала Range Rover и Jaguar.

Тайный знак, о котором раньше знали только подчиненные королевы

В феврале 1945 года принцесса Елизавета по своему желанию решила поступить во "Вспомогательную территориальную службу". Это были женские отряды самообороны. Там будущая королева в течение 5 месяцев проходила подготовку в качестве механика-водителя санитарного автомобиля и получила звание лейтенанта.

Елизавета стала первой женщиной в семье монархов, которая формально служила в армии. С тех пор королева полюбила условные сигналы, которые должны знать только избранные. К примеру, если она хочет через 5 минут покинуть светское мероприятие или трапезу – ставит свою сумку на стол. А если Ее Величество не хочет ни с кем говорить – перекладывает сумку из одной руки в другую или же ставит ее на пол. Ее фрейлины (младшее придворное женское звание) знают эти сигналы.

Королева завидовала младшей сестре

Принцесса Маргарет, младшая сестра Елизаветы II, всегда была элегантной, улыбчивой и обладала хорошим чувством юмора. В отличие от королевы, которая с детства была более серьезной и педантичной во всем. Следовательно, благосклонность со стороны их знакомых легче удавалось "получить" именно младшему члену королевской семьи Великобритании. Это в какой-то момент возмутило Елизавету, и она начала завидовать своей сестре.

Однажды Маргарет влюбилась в капитана Питера Таунсенда, находившегося в Королевских военно-воздушных силах Великобритании. Тогда Елизавета запретила сестре справлять с избранником свадьбу. Аргументировала это тем, что этот мужчина имеет за плечами один брак, и у него есть дети. Действительно, англиканская церковь и королевские традиции запрещают брак с разведенным мужем. Вероятным был только один сценарий: Маргарет должна была достичь 25-летнего возраста, а также отказаться от своего королевского титула и от расходов на свое содержание.

Королева Елизавета вполне могла переписать этот закон и помочь родственнице с личной жизнью. Но она не захотела этого делать, несмотря на слезные просьбы Маргарет. Впоследствии младшая сестра начала курить, злоупотреблять виски, а когда узнала о свадьбе ее возлюбленного с другой – узаконила отношения с фотографом, к которому не было чувств. В браке она так и не стала счастливой.

Полюбила корги ради имиджа

Один из самых распространенных фактов о королеве Елизавете II – то, что ее домашние любимцы – корги. Именно о них в 2018 году был снят мультфильм "Королевские корги".

На самом же деле, Ее Величество "приглянулось" к этой породе собачек после совета специалистов по ребрендингу семьи монархов. В 60-е годы они сказали, что маленькие собаки с короткими лапками и с большими глазами создадут Елизавете "правильный имидж". И если до этой беседы королеве больше нравились лерчеры и уиппеты, то после нее решила купить именно корги. Со временем настолько их полюбила, что готова была уволить подчиненных, хоть как-то пытающихся поэкспериментировать над животными. Например, однажды она понизила в должности своего лакея за то, что он решил напоить корги виски.

Королева не ест ничего с острыми краями

Ее Величество всегда соблюдает строгую диету (конечно, если это не сладости, перед соблазном которых ей трудно удержаться). Кроме того, Елизавета никогда не ест ничего с острыми краями. Все потому, что считает это дурной приметой. О странном предупреждении королевы рассказал изданию Express.co.uk ее бывший шеф-повар Грэма Ньюбоулд. По его словам, в этой семье монархов даже нет квадратных бутербродов: "Здесь традиционно считают, что приносящие пищу с острыми краями – пытаются свергнуть трон Англии".

О привычках королевы перед сном

Прежде чем ложиться спать, королева Елизавета II выпивает бокал шампанского Bollinger, Krug или Lanson и прогуливается на свежем воздухе. Это помогает ей лучше расслабиться и восстанавливать за ночь силы. Кроме того, еще до смерти ее мужа Филиппа, герцога Эдинбургского, Ее Величество всегда спала в отдельной комнате. Ведь она была убеждена в том, что его храп или просто движения во сне способны ухудшить качество сна.

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