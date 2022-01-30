Грейс Келли, Кейт Миддлтон и другие. Как выглядели члены королевских семей до замужества

Стать частью королевской семьи – означает служить своему монарху и стране. Речь идет о выполнении официальных обязанностей, посещении светских мероприятий и активной работе над благотворительными проектами.

Для одних "новоиспеченных" принцев и принцесс, герцогов и герцогинь новая роль в обществе дается довольно легко. А для других – это многолетние стремления изменить свой привычный образ жизни. Узнайте в материале OBOZREVATEL, как выглядели члены семьи монархов до свадьбы.

1. Кейт Миддлтон

Кембриджская герцогиня Кейт Миддлтон встречалась со своим избранником принцем Уильямом еще с университетских лет. Пара справила свадьбу в апреле 2011 года. До замужества Кейт одевалась так, как ей хотелось – в ковбойские шляпы, джинсы с низкой посадкой и короткие платья.

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Теперь она придерживается специального дресс-кода и носит наряды от всемирно известных брендов: Dolce&Gabbana, Chanel, Alexander McQueen и так далее. Миддлтон после свадьбы отказалась от работы в отделе закупок сети магазинов одежды Jigsaw и от ведения семейного бизнеса – посылочная торговля Party Pieces.

2. Джек Бруксбэнк

Сейчас Джек Бруксбэнк – английский бизнесмен и муж принцессы Евгении Йоркской, внучки королевы Елизаветы II. Он женился в 2018 году. Раньше будущий член семьи монархов учился в Бристольском университете. Дальше начал работать в пабах и барах. В юности Джек руководил популярным лондонским ночным клубом и местом встречи знаменитостей – Mahiki. Сюда часто приходила его будущая жена Евгения, а также принц Уильям и принц Гарри.

3. Беатрис Борромео

Беатрис Борромео родилась в итальянской семье аристократов. Она – дочь графини Донны Паолы Марзотто и Дона Карло Фердинандо Борромео, графа Ароны. Девушка стала принцессой после того, как в 2015 году вышла замуж за Пьера Казираги из Монако, сына принцессы Каролины Гримальди. До свадьбы Беатрис занималась моделингом, а также была теле- и радиоведущей. Позже, в связи с новым статусом, она бросила работу в медиаизданиях.

4. Метте-Марит

В 2001 году Метте-Марит стала принцессой и женой кронпринца Норвегии Гокона, наследника норвежского престола. Ее смена образа стала одной из самых впечатляющих: до свадьбы она была настоящей бунтаркой, без каких-либо манер настоящих леди.

Ранее Метте-Марит работала в ресторане, где часто выпивала, курила и имела много любовников. Своего будущего избранника встретила на музыкальном фестивале. Долгое время родные и знакомые кронпринца скептически относились к его выбору, а в конце концов пара доказала, что, несмотря на бурное прошлое, можно строить счастливое будущее.

5. Грейс Келли

Княгиня Монако Грейс Келли в 1956 году вышла замуж за князя Монако Ренье III. До того, как пара справила свадьбу, девушка была голливудской актрисой. За свою короткую кинокарьеру, до 26 лет, она успела сняться в более 10 фильмах. Кроме того, получила "Оскар" за лучшую женскую роль в ленте "Деревенская девушка" и "Золотой глобус" за профессиональную игру в картине "Могамбо".

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