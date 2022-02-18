Не только Диана: как выглядели наиболее элегантные невесты семейства Спенсер

Из династии Спенсер, которая считается одной из крупнейших британских аристократических родов, наиболее популярной стала принцесса Диана. Ее чуть ли не с первых светских выходов стали называть "королевой людских сердец", ведь леди Ди покорила общество своей инфантильностью, грациозностью и запутанной историей любви. А еще – изысканным стилем. Один из самых эффектных образов – в свадебном платье.

Не менее потрясающие наряды выбирали и другие представительницы аристократического рода Спенсеров. Предлагаем увидеть некоторые из них. Подробнее читайте в материале OBOZREVATEL.

Леди Джейн Спенсер

В 1970 году справила свадьбу старшая сестра принцессы Дианы – леди Джейн Спенсер. Ее избранником стал Роберт Феллоуз – барон и британский придворный, личный секретарь королевы Елизаветы II с 1990 по 1999 год. Джейн во время торжественной церемонии дополнила свой образ фамильной тиарой Спенсеров, а позже эту традицию поддержали ее сестры. Кстати, на фото, что ниже, рядом с невестой (справа) в блузе и сарафане стоит совсем юная леди Ди.

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Достопочтенная Фрэнсис Рош

Фрэнсис Рош – дочь барона и мама Дианы, принцессы Уэльской. 1 июня 1954 году она стала женой виконта Эдварда Джона Спенсера – будущего графа, а также британского дворянина и военного офицера. 18-летняя Фрэнсис для свадьбы выбрала платье с лифом в форме сердца и длинными рукавами, украшенными хрусталем. Дополнила образ фамильной тиарой рода Фермой.

Леди Диана Спенсер

29 июля 1981 года Диана, принцесса Уэльская, вышла замуж за принца Чарльза, будущего короля Британии. Леди Ди на тот момент было 20 лет, а ее мужу – 32. Она надела пышное платье цвета слоновой кости, длинную фату, молочного цвета туфли и фамильную тиару Спенсеров.

Виктория Локвуд

Диана, принцесса Уэльская, долгое время после свадьбы продолжала носить тиару Спенсеров. Так она стремилась показать то, что гордится своим происхождением. Но однажды брат леди Ди попросил вернуть фамильное украшение. Ведь традиционно она принадлежит именно мужчинам их рода и передается вместе с титулом.

Со временем, в 1989 году, принц Чарльз Спенсер женился на модели Виктории Локвуд. На свадьбу невеста надела платье в средневековом стиле и тиару Спенсеров. Позже пара развелась, а новые избранницы Чарльза не надевали фамильную драгоценность. Считалось, что она приносит несчастье.

Леди Китти Спенсер

Китти Спенсер, старшая дочь Чарльза Спенсера и Виктории Локвуд летом 2021 года справила свадьбу. Ее мужем стал Майкл Льюис – британский бизнесмен южноафриканского происхождения в индустрии моды и глава Foschini Group. Свадебная церемония была роскошной, ведь ее помогали организовать Доменико Дольче и Стефано Габбана. Невеста в течение дня надевала 6 разных платьев. А вот от фамильной тиары Китти отказалась.

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