Наперекор традициям: королевские невесты, не надевавшие на свадьбу тиару. Фото

На королевской свадьбе невеста должна соблюдать определенный дресс-код. Каждый элемент ее наряда – не просто украшение, а определенный символ, ставший традиционным у монархов. Например, тиара (разновидность короны).

В истории были случаи, когда некоторые монаршие лица отступали от обычаев – появлялись на торжественной церемонии бракосочетания без роскошной диадемы. Узнайте в материале OBOZREVATEL, кто из жен королей и принцев Европы решался на такой смелый шаг.

Принцесса Монако Грейс

В 1956 году актриса Грейс Келли вышла замуж за Ренье III, принца Монако из династии Гримальди. На свадьбе у невесты было два наряда: один – для гражданской церемонии, и один – для заключения брака в соборе Святого Николая. Оба платья Грейс подарила американская киностудия MGM (Metro-Goldwyn-Mayer).

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Принцесса Монако решила не надевать тиару. Вместо этого у нее была 82-метровая вуаль с так называемой "шапочкой Джульетты" (небольшой ажурный вязаный крючком или сетчатый головной убор, украшенный жемчугом).

Королева Бельгии Паола

В 1959 году в Брюсселе справили свадьбу Альберт, принц Льежский, и Паола Руффо ди Калабриа, дочь князя Фулко Руффо ди Калабриа.

Невеста на торжественном праздновании была без тиары. Она хотела, чтобы люди обращали внимание на фату из брюссельского кружева, доставшуюся в наследство от родной бабушки. Вуаль украшал венок из живых цветов апельсина. Спустя 34 года Альберт и Паола стали королем и королевой.

Королева Норвегии Соня

В 1968 году принц Харальд V (ныне – король Норвегии) и его возлюбленная Соня Харальдсен (ныне – королева Норвегии) устроили свадьбу. В то время это было громкое событие в Скандинавии. Ведь наследник престола избрал в качестве жены девушку из простого рода. Невеста выходила замуж в платье с минимумом украшений и длинным шлейфом. Вместо тиары Соня закрепила фату искусственными цветами.

Княгиня Монако Шарлен

Сын Грейс Келли, князь Монако Альбер II, в 2011 году женился на олимпийской чемпионке и профессиональной пловчихе Шарлен Уиттсток. Невеста была на свадьбе в платье Armani и без тиары. Ее прическу украшала легкая вуаль с роскошными бриллиантами.

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