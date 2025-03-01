Уехал в отпуск: Венса в Вермонте встретили сотни людей с плакатами в поддержку Украины. Фото и видео
В субботу, 1 марта, в американском городке Вейтсфилд, штат Вермонт, прошла акция протеста против вице-президента США Джей Ди Венса. Этот город был выбран для митинга, потому что политик приехал туда на лыжный курорт отдыхать.
Об акции протеста сообщили несколько американских вещателей. Как сообщается, в митинге рядом с курортным заведением Mad River Green приняли участие не менее 700 американцев.
О том, что Венс собрался в Вейтсфилд в отпуск, сообщалось заранее, еще в начале этой недели. Но повести акцию протеста люди решили 28 февраля, после попытки переговоров в Белом доме президентов США и Украины. Считается, что именно Венс во время этих переговоров спровоцировал конфликт.
Так или иначе, но сторонники Трампа тоже решили провести митинг – в поддержку политики американских президента и вице-президента. Их акция состоялась в соседнем Уоррене и не привлекла к себе внимания, поскольку, как считается, трамписты "случайно ошиблись с избранным городом".
В Вейтсфилде Венса встретили сразу две группы протестующих – на трассе в город, непосредственно рядом с курортным комплексом, и возле гостиницы. На отдых политик прибыл с супругой и детьми.
Но сейчас передают, что семья вице-президента США была вынуждена отменить бронь в гостинице, когда стало ясно, что протестующие не собираются отступать.
На самодельных плакатах, которыми встретили Венса в городе, такие надписи: "Вэнс предатель, возвращайся кататься на лыжах в Россию", "Зеленский герой", "Прощай, свободный мир: предатель Трамп любит Россию", "Ненависть не сделает Америку великой", "Вермонт против фвшизма" и т.д.
Несмотря на заявления некоторых вещателей США, что акция была спланирована заранее якобы сторонниками Демократической партии, у протестующих много самодельных украинских флагов. Еще вчера утром, до начала встречи в Белом доме, не было причин планировать протест с указанными лозунгами и флагами.
Пока неизвестно, останется ли Венс в Вэйтсфилде, но протестующие говорят, что будут протестовать ежедневно.
Кто такой Вэнс
Джей Ди Вэнс считается относительно новым лицом в американской большой политике. Он был избран в Сенат США только в 2022 году, а к исполнению своих должностных обязанностей представителя штата в Сенате Вэнс вообще приступил с 2023 года. До избрания в Сенат он никогда не занимал ни одного выборного поста.
Вэнс родился в 1984 году. При рождении носил имя Джеймс Дэвид Боумен, но позже сменил его по фамилии дедушки по материнской линии, который его воспитал. 40-летний сенатор и отец троих детей вырос в сталелитейном городке в штате Огайо.
С 2003 по 2007 год он служил в морской пехоте, был шесть месяцев в Ираке (в роли военного журналиста). До прихода в политику Вэнс работал с венчурным капиталом в Калифорнии, где основал собственную фирму. Женился в 2014 году и сейчас имеет двоих сыновей и дочь.
Известность он получил не как бизнесмен или политик, а как мемуарист. В 2016 году вышла книга его воспоминаний под названием "Элегия горцев: мемуары о семье и культуре в условиях кризиса", где он изложил свой взгляд на жителей Среднего Запада и восточного побережья США.
Между прочим, ранее Вэнс не был сторонником Трампа. Напротив, с 2016 по 2017 годы Венс был ярым критиком президента. Но в 2020 году ему пришлось несколько недель потратить на удаление собственных сообщений в соцсетях, где Венс называл Трампа "опиоидом для масс" и "культурным героином".
Считается, что Венс получил место в команде Трампа после того, как убедил немало богачей жертвовать средства на предвыборную кампанию республиканцев.
Как сообщал OBOZ.UA, 28 февраля господин Зеленский совершил официальный визит в США, поскольку в Белом доме планировалось подписание соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США. По определению украинского лидера, это соглашение является частью большего соглашения с США о безопасности нашей страны.
Но во время переговоров в Белом доме произошел спор между лидером Украины, президентом США и вице-президентом Венсом по поводу американских переговоров с РФ.
Спор привел к тому, что Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом. Подписание соглашения о полезных ископаемых, как объявлялось ранее, не состоялось.
По словам украинского лидера, подписание указанного соглашения "должно состояться", но неизвестно когда – Украина готова к этому, и "дело за США".
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