'Я был в Украине! Через Google maps': в США метко спародировали Трампа и Вэнса на встрече с Зеленским. Видео

Американское комедийное шоу Saturday Night сделало пародию на встречу в Белом доме, во время которой произошла перепалка между Владимиром Зеленским, Дональдом Трампом и Джей Ди Вэнсом. Актеры назвали визит украинского президента в Вашингтон "ловушкой", а вице-президента США сравнили с "котенком".

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Также Вэнса высмеяли за его якобы осведомленность о событиях в Украине. Пародию на скандальную встречу Saturday Night опубликовал в YouTube.

Комики высмеяли упреки Трампа и Вэнса в том, что украинский президент якобы не благодарил Соединенные Штаты за оказанную помощь. Также актеры намекнули, что администрация Белого дома пригласила украинскую делегацию именно для того, чтобы устроить публичный скандал.

Отдельное внимание комики уделили высказываниями Трампа о "козырях" и "картах", сравнив его политику касательно российско-украинской войны с игрой в покер. В то же время Вэнса высмеяли за то, что он побывал в Украине разве что на картах Google.

Кроме того, Трампа высмеяли за претензии к Зеленскому из-за дресскода, но в то ж время напомнили, что Илон Маск ходит по Белому дому в джинсах и футболке.

Стоит отметить, что всего за 6 часов шоу собрало на YouTube более 1,5 млн просмотров и порядка 10 тыс. комментариев. Многие зрители поблагодарили создателей шоу за то, что они показали, как на самом деле выглядели нападки Трампа и Вэнса в глазах рядовых граждан.

Напомним, 28 февраля Зеленский в Белом доме встретился с Трампом. Встреча неожиданно переросла в острый спор на повышенных тонах между двумя президентами. OBOZ.UA публиковал полный текст спора между Вэнсом, Трампом и Зеленским.

Ранее сообщалось, что демонстрация разногласий между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским может стать козырем для российского диктатора Владимира Путина. Главарь Кремля может воспользоваться ситуацией, чтобы в очередной раз обвинить Киев в якобы нежелании мирного урегулирования войны.

К слову, OBOZ.UA решил узнать, что думают чат-боты с генеративным искусственным интеллектом о споре в Белом доме.

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