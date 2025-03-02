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"Я был в Украине! Через Google maps": в США метко спародировали Трампа и Вэнса на встрече с Зеленским. Видео

Алексей Лютиков
Мир
2 минуты
5,5 т.
'Я был в Украине! Через Google maps': в США метко спародировали Трампа и Вэнса на встрече с Зеленским. Видео

Американское комедийное шоу Saturday Night сделало пародию на встречу в Белом доме, во время которой произошла перепалка между Владимиром Зеленским, Дональдом Трампом и Джей Ди Вэнсом. Актеры назвали визит украинского президента в Вашингтон "ловушкой", а вице-президента США сравнили с "котенком".

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Также Вэнса высмеяли за его якобы осведомленность о событиях в Украине. Пародию на скандальную встречу Saturday Night опубликовал в YouTube.

Комики высмеяли упреки Трампа и Вэнса в том, что украинский президент якобы не благодарил Соединенные Штаты за оказанную помощь. Также актеры намекнули, что администрация Белого дома пригласила украинскую делегацию именно для того, чтобы устроить публичный скандал.

"Я был в Украине! Через Google maps": в США метко спародировали Трампа и Вэнса на встрече с Зеленским. Видео

Отдельное внимание комики уделили высказываниями Трампа о "козырях" и "картах", сравнив его политику касательно российско-украинской войны с игрой в покер. В то же время Вэнса высмеяли за то, что он побывал в Украине разве что на картах Google.

"Я был в Украине! Через Google maps": в США метко спародировали Трампа и Вэнса на встрече с Зеленским. Видео

Кроме того, Трампа высмеяли за претензии к Зеленскому из-за дресскода, но в то ж время напомнили, что Илон Маск ходит по Белому дому в джинсах и футболке.

Стоит отметить, что всего за 6 часов шоу собрало на YouTube более 1,5 млн просмотров и порядка 10 тыс. комментариев. Многие зрители поблагодарили создателей шоу за то, что они показали, как на самом деле выглядели нападки Трампа и Вэнса в глазах рядовых граждан.

"Я был в Украине! Через Google maps": в США метко спародировали Трампа и Вэнса на встрече с Зеленским. Видео
"Я был в Украине! Через Google maps": в США метко спародировали Трампа и Вэнса на встрече с Зеленским. Видео
"Я был в Украине! Через Google maps": в США метко спародировали Трампа и Вэнса на встрече с Зеленским. Видео
"Я был в Украине! Через Google maps": в США метко спародировали Трампа и Вэнса на встрече с Зеленским. Видео

Напомним, 28 февраля Зеленский в Белом доме встретился с Трампом. Встреча неожиданно переросла в острый спор на повышенных тонах между двумя президентами. OBOZ.UA публиковал полный текст спора между Вэнсом, Трампом и Зеленским.

Ранее сообщалось, что демонстрация разногласий между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским может стать козырем для российского диктатора Владимира Путина. Главарь Кремля может воспользоваться ситуацией, чтобы в очередной раз обвинить Киев в якобы нежелании мирного урегулирования войны.

К слову, OBOZ.UA решил узнать, что думают чат-боты с генеративным искусственным интеллектом о споре в Белом доме.

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