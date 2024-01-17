'Немного сердце дрожало'. Александр Ягольник – о повестке брату, дочерях Могилевской и известном однокласснике, избравшем Москву

Музыкальный продюсер и автор многих хитов для украинских исполнителей Александр Ягольник, который с началом большой войны не покидает Киев, признался, как ныне ему живется, и раскрыл судьбу известных коллег.

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В разговоре с OBOZ.UA Ягольник рассказал, чем сейчас занимаются артисты когда-то очень популярной группы "Игрушки", которую он продюсировал. А также признался, как отреагировал на громкие новости из жизни Натальи Могилевской, с которой имел личные отношения.

В 1990-х и 2000-х Ягольник активно продюсировал украинских исполнителей и писал песни для известных артистов – Натальи Могилевской, Карины Плай, Оли Юнаковой, Ирины Сказиной, групп "Игрушки", "Гавана", Real O и многих других.

"Ирина Сказина, по тому, что я знаю, работала в оркестре Вооруженных сил Украины, – говорит Ягольник. – Я ее, можно сказать, открыл в 1990 году как певицу. Какое-то время она взяла для себя направление романсов, многие из которых – русские. Это было в середине 90-х, никто тогда даже думать не мог о том, что соседи пойдут на нас с войной, хотя на подсознании ощущение все же было, особенно на первых "Славянских базарах" в Беларуси. Но думаю, пороха у Ирины Сказиной должно хватить для того, чтобы сделать что-то новое и интересное сейчас. Оля Юнакова давно уехала в Испанию. Сделала вокальную студию – работает там с детьми. Она поселилась за границей с мужем и тремя дочерьми еще до войны".

Особое место в творчестве Ягольника занимают песни для Натальи Могилевской, с которой его связывала не только совместная работа, но и страстная любовь. "Я ее изысканность и чистоту души очень хорошо чувствовал, – объясняет Ягольник, почему их сотрудничество было столь успешным. Первый альбом Могилевской "Ла-ла-ла" стал крупнейшим рекордом украинского шоу-бизнеса по продажам компакт-кассет и компакт-дисков в 90-е. – У нее был определенный творческий почерк с нашими песнями. Композиции получились очень узнаваемыми, в отличие от того, что поет Натали сейчас. Но это ее жизнь и выбор – и до нового витка нашего с ней творчества еще есть время".

– Когда вы узнали, что Наталья Могилевская стала мамой двух девочек, как отреагировали?

– Я всегда рад, когда у Натальи что-то хорошее происходит в жизни, особенно в такой важной сфере, как семья. Любой женщине хочется реализовать свои материнские чувства, и я, признаюсь, так и думал и чувствовал, что наконец Наташа остановится на том, чтобы удочерить кого-то. И сейчас очень радуюсь тому, как распорядилась судьба. В ее семье, происходящей из древнего казацкого рода Могил, у мамы Нины Петровны было две дочери: старшая Оксана и младшая Наталья. Думаю, что из Могилевской выйдет отличная мама и свое желание материнства она реализует в полной мере. Кроме того, у нее был уже определенный опыт воспитания девочек (в отношениях с бизнесменом Егором Долининым Могилевская воспитывала его троих детей. – Ред.).

В свое время Александр Ягольник был продюсером очень популярной группы "Игрушки": "Никто, насколько мне известно, не остался в шоу-бизнесе. Алексей Нагрудный стал киноактером. В свое время много снимался в сериалах. Девушки – тоже пошли по другим тропам. Мой брат, который также был солистом группы, ныне работает в сфере ІТ. Сейчас получил повестку, прошел медицинскую комиссию. Он младше меня на пять лет. Когда началась большая война, мы ходили вместе в военкомат, но тогда нас не взяли".

Многие свои песни Александр Ягольник написал на русском языке, однако говорит, что не будет против, если его композиции будут переводить на украинский: "Пусть кто хочет, переводит – я не запрещаю и судиться за это точно не буду".

Однако добавляет, что не очень уверен в том, что это будет иметь успех: "Я видел на Facebook текст, который сделал Евгений Рыбчинский для Гарика Кричевского. Это интересная и наверняка очень верная тенденция, этот шаг важен для настроения нашего настоящего. Перевод очень хороший, но оригинал, конечно, лучше, вряд ли песня будет иметь такой же коммерческий успех, как в 90-е. Мне в детстве трудновато было читать изысканный перевод произведений Пушкина на украинский язык, который сделал сам Максим Рыльский, поэтому мне кажется, что каждому автору сейчас лучше делать новые песни".

Александр Ягольник, начинавший свой творческий путь как музыкальный журналист, первым озвучил словосочетание "украинский шоу-бизнес" в одной из советских газет.

"Имел непростой разговор с цензором из КГБ, – вспоминает то время. – Это было в январе 1989 года. Немного сердце дрожало, но я чувствовал, что правда на моей стороне и мне есть что ей ответить и как дать отпор. Так и произошло: интеллектуально отбился от этой тетки из КГБ и разрешение на печать того номера газеты получил. Она сидела в "Прессе Украины" на Шулявке – тогда все ведущие газеты Украины печатались и размещались там. Читала все, что выходило, и на пятый этаж вызвала тех, кто, как считала, искажает советскую действительность. Меня, например, она пыталась обвинить в антисоветской и антикоммунистической пропаганде из-за того, что я принялся популяризировать украинских исполнителей и назвал их на американский манер шоу-бизнесом".

Ягольник говорит, что украинский шоу-бизнес очень изменился за время войны: "Клипов за 100 тысяч долларов уже снимать не будут, потому что это нерентабельно, сейчас много возможностей поддержать к себе интерес за значительно меньшие средства. Надо сказать, что и во времена, когда в украинском бизнесе крутились немалые средства, многое искусственно увеличивалось в стоимости ради пиара. Вспоминаю, как в 90-х Костя Меладзе рассказывал о клипах в Москве, которые якобы стоят 100 тысяч долларов и выше. А мы такие же, если не лучшие, в Киеве делали максимум за три-четыре тысячи. Средняя цена очень хорошего клипа на рынке тогда была 10-12 тысяч, а "Территория А" вообще умудрялась снимать свои "прогрессив-клипы" за 300-500 долларов".

Продюсер признается, что сейчас не так активно следит за развитием украинского шоу-бизнеса, однако констатирует, что за украинскую музыку можно только порадоваться: "Честно скажу, я сейчас стараюсь абстрагироваться от новостей и сосредоточиться на собственном творчестве. Чтобы так слушать и мониторить, как раньше я это делал, то нет. Но из того, что до меня доходит в Facebook, вывод такой: можно только порадоваться за наш шоу-бизнес, идет серьезный подъем новых интересных имен и интернет – рулит".

"Я в свое время публично предполагал, что волна молодой украинской музыки придет в жизнь нашего общества, правда, не думал, что это произойдет в такое тяжелое время, – продолжает Ягольник. – А по поводу того, как все будет развиваться в поп-музыке Украины в дальнейшем, – трудно анализировать. Сейчас не ко времени – ни музыкальные конкурсы, ни фестивали, которые бы способствовали развитию музыкальной индустрии, например, главный фестиваль Бессарабии "Дунайская Сечь", который я организовывал, молчит уже пять лет. И вообще – когда вернется музыкальная жизнь такая, как мы ее любили, неизвестно. Об этом можно будет что-то говорить только после окончания войны".

Ягольник признается, что война сильно повлияла на его мировоззрение: "Я поймал себя на мысли, что пошел чуть не туда, мое сердце заполонила ненависть. Преодолеть это помогли духовные практики. Я открыл для себя путь к Богу – религиозное учение Вознесенных Мастеров. И с тех пор много времени уделяю молитвам и молитвенным практикам. И как бы трудно ни было, стараюсь не пускать ненависть в свое сердце".

Сейчас Ягольник работает над мюзиклом "Пушка Героев Крут" о событиях 1918 года: "Занимаюсь тяжелой и кропотливой творческой работой. В том числе и ради того, чтобы отвлекать мозги от тяжелых мыслей. Тем временем я понимаю, что до окончания войны это произведение будет спрятано в долгий ящик и припорошено большим количеством пыли. Сейчас все украинцы свободные средства отдают на фронт, на поддержку армии. Поэтому этот готовящийся мюзикл пока не ко времени".

Александр Ягольник – выпускник факультета журналистики КГУ им. Шевченко. Учился вместе с бывшим медийщиком, а ныне нардепом Николаем Княжицким, певицей Анжеликой Рудницкой, телеведущими Еленой Фроляк и Сергеем Руденко, писателем и сценаристом Андреем Кокотюхой, поэтом Александром Кабановым, редактором журнала Viva Иванной Слабошпицкой, киносценаристом Андреем Соколовским. А в школе ходил в один класс еще с одним известным теледеятелем Владом Ряшиным, которого известным сделала программа "Мелорама", впоследствии он возглавил телеканал "Интер", а через пять лет, уйдя оттуда, основал кинокомпанию Star Media.

Влад много лет работал над фильмами для двух стран – Украины и России. В 2021 году презентовал в Украине как продюсер украиноязычную картину "Зломолчание" вместе с актрисой Ксенией Мишиной, сыгравшей в ней главную роль. А с началом вторжения исчез из информационного пространства.

"По Владу Ряшину, из того, что слышал, он перевел свой бизнес в Россию и имеет там хорошую кассу, – говорит Ягольник. – В свое время он много делал для них патриотических фильмов – об истории России и ее историческом величии, которые хорошо финансировали из РФ. Роднянский тоже, например, некоторое время назад нашел себя в России, однако выступил против войны и уехал из страны с началом вторжения… А Ряшин… Сейчас тяжело людям, которые не думали, что так все повернется, и за большие деньги отдавали свой талант стране, оказавшейся агрессором".

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