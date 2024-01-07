Скандал 'Квартала 95' с песней Хурсенко. Дочь известного музыканта – о шоке от выступления, подарке от Билык и сотрудничестве папы с Байрак

Дочь известного украинского музыканта Мария Хурсенко раскрыла подробности резонансного скандала, произошедшего в новогодней программе "Вечерний квартал". В одном из юмористических номеров авторы программы использовали музыку из знаменитой песни ее отца "Соколята".

Видео дня

Мария Хурсенко говорит, что увиденное на экране возмутило семью музыканта. Об этом она рассказала в интервью OBOZ.UA.

Напомним, в программе "Вечерний квартал" певица по имени Laliko спела "Песню от жены пса Патрона", в которой, в частности, были слова: "Мне каждую ночь снится сон, как был Патрон обычным псом. Хвосты собакам нюхал, за птицами бежал. Когда вдохновение чувствовал, соседу ногу насиловал и на газоне кучку оставить мог". Музыка, которую использовали для композиции, – это одна из самых известных украинских песен "Соколята", написанная и исполняемая Вячеславом Хурсенко. Музыканта не стало в 2009 году, все авторские права на творческое наследие принадлежат его семье.

"Моей маме позвонил товарищ папы, – рассказывает Мария Хурсенко OBOZ.UA. – Он смотрел в новогоднюю ночь этот "Вечерний квартал". Был очень возмущен. Мама решила сама посмотреть программу, а потом позвонила мне со словами: "Я в шоке". Я нашла то выступление, однако не смогла до конца досмотреть музыкальный номер. Впоследствии выставила сообщение в соцсети".

В своем посте в Facebook дочь Хурсенко написала, что ей очень стыдно, что "до столь низкого уровня опустили нашу юмористическую культуру". "Как можно додуматься соединить такое с историческим произведением? Столько негативных отзывов об этом незаконном использовании я получила, что всех теперь будет интересовать дальнейшее развитие событий", – говорится в сообщении Марии Хурсенко.

"На следующий день я перезвонила в агентство, которое занимается нашими авторскими правами, изложила суть дела, – продолжает Мария. – Мы с ними сотрудничаем давно – еще мой папа заключал договоры. Юристы сейчас работают над этим делом. Из "Квартала" никто мне не писал и не звонил по телефону".

По словам Марии, ее имущественные права, учитывая законодательство, "Квартал 95" не нарушал. В студии сослались на одну из статей закона об авторском праве. Согласно документу, использование музыкальных произведений без разрешения правообладателей допускается при создании пародии. "Однако они не указали автора этой музыки", – акцентирует Мария. Дочь Хурсенко настроена отстаивать свои права в суде.

Между тем Украинское агентство по авторским и смежным правам на своей странице в Facebook сообщило, что, согласно законодательству, использование композиции для создания произведения в жанре пародии возможно с указанием имени автора и источника заимствования. УААСП утверждает, что "Квартал 95" не выполнил этих требований.

"Наследники автора имеют право защищать неимущественные права, в частности, противодействовать извращению, искажению или иному изменению произведения, а также любому другому посягательству на произведение, которое может нанести вред чести и репутации автора", – озвучено в заявлении.

Песню "Соколята" Вячеслав Хурсенко написал для своего коллеги Василия Зинкевича. Некоторое время они гастролировали вместе по Украине. "После очередного концерта возвращались поездом домой, и Василий рассказал свою жизненную историю. Оказалось, что он сам воспитывал двух сыновей. Подробностей, почему так случилось, я не знаю", – говорит дочь Хурсенко.

Когда папы не стало, Марии было 19 лет: "Люди его знали одним, а мы с мамой – совсем другим. В творчестве – он невероятный лирик, удивительный мелодист. Любил работать поздно ночью, когда дома тихо, мы уже спим. Могло вдохновение прийти и днем, тогда хватал кусок бумаги, который попадет под руку, и писал. В жизни он был очень импульсивным, без полутонов. Мог быть жестким, имел сильный характер. Когда ему что-то не нравилось, мог резко встать и уйти. Если вы читали комментарии под моим постом в Facebook, знакомые папы писали о номере "Квартала": "Хурсенко бы этого не допустил. Поотрывал бы им все". Да, это похоже на моего отца".

Музыкант погиб в 43 года после обморока во время рыбалки под Луцком. "Папа болел сахарным диабетом, последний год приступы учащались, – вспоминает Мария. – Во время рыбалки произошел один из таких. Как известно, сахарный диабет нередко сопровождается различными нарушениями в психической сфере. В таком состоянии человек может куда-то бежать, начинаются судороги. Наверное, он потерял понимание, где находится, и ушел в воду… Недалеко от него был товарищ, но он уснул. Папу нашли посторонние люди".

Вячеслав Хурсенко – автор и исполнитель известных песен "Соколята", "Я тебя разлюбил", "Вера, Надежда, Любовь", "На острове ожидания", "Исповедь", "Безумное время", "Господствует ночь", "До родного дома", "Глоток вина" и многих других. Его песни звучали в том числе в фильмах режиссера Оксаны Байрак "За два километра до Нового года" и "Женская интуиция". "Это было, еще когда папа был жив. У него с этим режиссером сложились в свое время товарищеские отношения", – объясняет Мария. По ее словам, одна из композиций есть в репертуаре российской исполнительницы Натальи Сенчуковой, однако здесь тоже нельзя говорить о каком-либо коммерческом интересе. Мария говорит, что ее отец дружил с мужем певицы – лидером группы "Дюна" Виктором Рыбиным.

Вдова Хурсенко Ольга, дочь Мария и внучка Арина живут в Луцке. Мария работает в городском совете, а еще – поет. Пять лет назад участвовала в "Голосе страны": "До этого я не пела профессионально, просто брала уроки вокала для себя. Как-то мне позвонили по телефону из "Голоса", спросили, не хочу ли принять участие в их талант-шоу. Я предупредила, что совсем не в вокальной форме. Они мне ответили, что есть три месяца для принятия решения".

На слепое прослушивание вокального шоу певица пришла с песней отца "На острове ожидания". К исполнительнице повернули кресла три звездных тренера – Джамала, Потап и Сергей Бабкин. Мария выбрала команду Бабкина.

"В то время у меня был совсем маленький ребенок и я после каждого этапа мчала домой, – вспоминает артистка. – Когда "вылетела", очень удивила организаторов, что чувствовала себя чрезвычайно счастливой, потому что для меня было сложновато сочетать шоу с ролью мамы".

Сейчас семья поддерживает связи со многими украинскими артистами, которые дружили с Вячеславом Хурсенко. В частности, с Дмитрием Гершензоном и Анатолием Говорадлом из группы "Свитязь", Петром Черным. "Ирина Билык на "Голос страны" подарила мне платье, в котором я планировала выступать, однако стилистам не понравился этот образ и его не использовали. Двоюродный брат Ирины Юрий в свое время был концертным директором моего отца. Ирина не обиделась из-за истории с платьем. Сказала, что, пожалуй, оно было просто слишком красивым", – добавляет Мария.

Также читайте на OBOZ.UA интервью с певицей Аллой Кудлай: Пироги для теробороны, роман с российским генералом и страхи крестницы Насти Каменских.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!