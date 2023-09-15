Немецкую приму-балерину с позором выдворили из Баварского государственного балета после выступления в оккупированном Крыму

Прима-балерина Баварского государственного балета Приска Цайзель с позором была выдворена с места работы после демонстрации своей провоенной позиции. Летом 2023 года она заявилась во временно оккупированный Севастополь, чтобы продемонстрировать свои танцевальные навыки.

После этого дорога в родной театр оказалась закрытой для путинистки. Об уходе Цейзель говорится на сайте (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Судя по достаточно лояльному объявлению о "наказании" артистки, руководство театра вызвало ее "на ковер", после чего балерина сама попросила об увольнении.

"Во время летних каникул она выступала на танцевальном гала-концерте в Севастополе в Крыму. После обменов мнениями с руководством Баварского государственного балета и Баварской государственной оперы Приска Цайзель попросила расторгнуть ее контракт в начале сезона. Руководство театра удовлетворило эту просьбу", – говорится в посте.

Видео дня

Добавим, что своим необдуманным и циничным решением продемонстрировать поддержку оккупантам и Кремлю балерина испортила очень успешную карьеру. Всего за несколько лет она прошла путь от солистки до первой солистки, а в 2019 году – до примы.

РосСМИ, со своей стороны, разверещались, что балерину вынудили уйти с работы, чтобы не портить репутацию театра. Как известно, после 24 февраля 2022 года так поступили многие культурные заведения во всем мире, чтобы выразить поддержку Украине.

Как писал OBOZREVATEL, исключением стало руководство Берлинской государственной оперы, которое согласилось предоставить работу россиянке Анне Нетребко. В МИДе Украины уже отреагировали на это и объявили о протесте.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!