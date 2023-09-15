Путинистку Анну Нетребко вернули в Берлинскую оперу: МИД Украины назвало ее соучастницей геноцида и анонсировало протесты

Бывшее доверенное лицо российского диктатора Владимира Путина и участница пропагандистской кампании Кремля, оперная певица Анна Нетребко вернулась на сцену главного немецкого театра. Министерство иностранных дел Украины забило тревогу и анонсировало акцию протеста.

Несмотря на факты и аргументы украинцев, руководство Берлинской государственной оперы согласилось предоставить работу россиянке. В Facebook МИД Украины заявило, что "это "нормализация" и толерантность российских военных преступлений, за которые Нетребко несет соответствие" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Посольство Украины в ФРГ отслеживает и ведет работу над кейсом с момента появления первых анонсов. К сожалению, наши аргументы не нашли должного отклика в Немецкой государственной опере. Наша позиция была также поддержана Сенатом Берлина и лично бургомистром Каем Вегнером, и культурным сенатором Джо Чало", – говорится в посте.

Видео дня

Украинцы не оставляют попытку "достучаться" к оперному театру. Совместно с Берлинским сенатором Джо Чало посол Украины Алексей Макеев посетят выставку "Russian War Crimes", которая проходит в здании Гумбольдтского университета прямо напротив оперы.

"Защищая свое решение, опера становится и в защиту Нетребко – мол, отреклась, дистанцировалась и осудила. Однако дистанцировалась госпожа Нетребко разве что от собственного прошлого, которое "могло быть неправильно интерпретировано", а осудить решилась только "войну против Украины". Не указывая ни словом на то, кто эту войну начал и кто ее преступно ведет", – высказался на своей странице Алексей Макеев.

В МИД напомнили, что "голос Украины в Германии должен быть слышнее сопрано Анны Нетребко".

Добавим, что отмены выступления путинистки Нетребко удалось добиться в Эстонии. Недавно стало известно о том, что запланированное на 16 октября выступление россиянки в Праге, Чехия, также не состоится.

Как писал OBOZREVATEL, Нетребко было отказано в выступлениях на европейских и американских площадках вскоре после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Однако только 4 августа 2023 артистка решила подать в суд на Метрополитен-оперу. Исполнительница хочет отсудить у театра сотни тысяч долларов и уже подготовила слезливую речь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!