Умер народный артист Украины Андрей Верес: он возглавлял театр 'Берегиня'

На 69-м году жизни перестало биться сердце народного артиста Украины Андрея Вереса. Он возглавлял Киевский академический театр украинского фольклора "Берегиня", на протяжении жизни основывал и взращивал многочисленные творческие группы, приобщился к созданию известного в мире ансамбля "Калина", был художественным руководителем знаменитой мужской группы "Козацькі забави", а в последние годы занимался женским хором "Перлина Петропавлівки".

О потере близкого друга и выдающегося деятеля культуры сообщил третий президент Украины Виктор Ющенко. На личной странице в Facebook он поделился теплыми воспоминаниями об артисте.

"Всю свою жизнь Андрей был искренне предан одной идее – раскрытию потенциала украинской музыки, украинской песни. Он без устали основывал и выводил на высокий профессиональный уровень ансамбли и группы, верил в исполнителей, взращивая в них любовь к пению и любовь к сцене. Благодаря его энтузиазму украинская песня возрождалась на Киевщине с конца 1980-х годов и собирала аплодисменты в десятках стран мира до последних дней его активной творческой жизни – от Польши, Нидерландов и Великобритании до Перу, Эквадора или Южной Кореи. Его музыкальная дипломатия сделала многое для интереса к Украине, для ее восприятия в мире как страны талантливой, родины уникальной культуры с крепкими корнями", – отметил Виктор Андреевич.

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Он отметил, что в последние годы Верес много помогал украинским защитникам, поддерживал патриотический дух на фронте, а также "сердцем верил в победу, которую, к сожалению, не суждено было увидеть".

"Андрей, ты так много сделал для Украины за всю свою жизнь. Твоим артистам, твоим козакам, всей украинской культуре, всей нашей семье, которая так тебя ценила, тебя будет очень не хватать", – добавил экс-президент.

У артиста остались сын Максим и жена Галина. Ющенко отметил, что они были мощной поддержкой культурного деятеля, вдохновляли его и наполняли энергией.

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