'Не вижу в этом трагедии': журналист Юрий Макаров объяснил, почему украинцам тяжело отречься от Пугачевой

Заслуженный журналист Украины Юрий Макаров объяснил, почему даже во время полномасштабной войны с Россией многим украинцам тяжело отречься от российской певицы Аллы Пугачевой. К примеру, шоумен Андрей Данилко недавно опубликовал с ней фото, а в комментариях появилось немало благодарных сообщений от известных и немедийных подписчиков звезды.

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Журналист не считает, что лояльность именно к Примадонне является "трагедией", ведь не воспринимает ее как артистку, которая как-то влияет на культуру в Украине. Об этом он рассказал в интервью Алине Доротюк.

"Нужно учитывать, что в свое время – она ничего для этого не сделала – но Алла Пугачева была в определенной степени выражением едва ощутимой оппозиции. Она была слишком смела, слишком талантлива для общесоветского эстрадного русскоязычного контекста. Она ни с кем особо не считалась, не делала провластные выступления", – объяснил Юрий Макаров.

И хотя артистка открыто не выступала против власти, для многих людей, которые застали апогей ее карьеры, Примадонна стала голосом интеллигенции, считает журналист.

"Я помню, что в моей юности это было чрезвычайно талантливо. Для моего поколения талантливое было чуть ли не синонимом антисоветского. Очень мало было просоветских артистов, которые при этом оставались бы талантливыми или яркими. Такова была оппозиция. Поэтому я не вижу в этом такой уж трагедии. Она точно не определяет культурный климат в нашей стране и в нашей среде", – прокомментировал украинец лояльность некоторых сограждан к Пугачевой.

Относительно ее мужа – Максима Галкина – у Юрия Макарова нет однозначного мнения, ведь он никогда за творчеством и позицией комика не следил.

Ранее OBOZ.UA писал, что россияне размечтались о возвращении Пугачевой и ее большом концерте, но Галкин быстро поставил их на место, а артистка высмеяла пропагандистов без слов.

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