Смелая пятерка: звезды, которые отказались от эпиляции. Фото

Современная мода встала на защиту естественной красоты. На пике популярности в 2021 году – натуральные брови и губы, свой цвет волос и природное телосложение.

Однако еще не все могут отказаться от привычки гладко выбривать ноги, подмышки и зону бикини, ведь последние десятки лет "лишняя" растительность вызывала порицание общественности. Но звезды думают совершенно иначе. OBOZREVATEL сделал подборку знаменитостей, которые своим примером доказывают, что волосы на теле – это нормально.

1. Майли Сайрус

Майли Сайрус одна из первых оседлала модную волну бодипозитива и отказалась от эпиляции. Более того, она не только начала отращивать волосы, но и решила их красить в яркие неоновые цвета для большего привлечения внимания. Кроме того, на фото с откровенных фотосессий можно увидеть растительность не только на подмышках Майли...

2. Эмили Ратаковски

Супермодель Эмили Ратаковски, которая недавно стала мамой, в 2019 году снялась для обложки модного журнала Harper’s Bazaar в кружевном белье с небритыми подмышками. Целью нетипичной для глянца фотосессии стало показать, что сексуальность не зависит от наличия растительности на теле.

"Черт, я понимаю, что даже сейчас мои способы выразить сексуальность подвержены женоненавистничеству. Но мне с этим комфортно и это, черт возьми, мой выбор, окей? Разве не за это выступает феминизм – не за выбор?" – процитировало модель издание Harper’s Bazaar в соцсети.

3. Мадонна и ее дочь Лурдес

Фотографии певицы Мадонны с волосами на подмышках стали манифестом бодипозитива. И несмотря на то, что на этом снимке волосы накладные, артистка ведет в своих социальных сетях активную борьбу за право женщин быть естественными. Рвение звездной мамы переняла ее дочь Лурдес Леон, которая и в повседневной жизни часто попадает под прицел папарацци из-за буйной растительности на подмышках.

4. Хелена Бонэм-Картер

Звезда "Гарри Поттера", "Бойцовского клуба" и множества других известных фильмов вовсе и не соирается удивлять кого-то отказом от эпиляции. Она просто так живет. Актриса даже не задумывается о моде, о чем говорят и ее кричащие наряды будто из секонд-хэнда, и волосы, которым она позволяет быть в тех местах, где они растут.

5. Линдси Лохан

Впервые Линдси пришла на вечеринку в клубе Pure в Лас-Вегасе с волосатыми ногами еще в 2008 году. Артистка не смущаясь вышла на красную дорожку, а после продолжила веселиться. С тех пор она не раз выходила в свет в подобном виде. Дело в том, что у Лохан от природы тонкие и светлые волосы, которые актриса предпочитает не брить. Однако, папарацци и злым языкам этого не понять – актрисе приходится читать о себе немало неприятных заголовков в СМИ и комментариев в интернете.

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