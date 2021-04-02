Ви їх не впізнаєте: як виглядали до слави Кайлі Дженнер, Ніколь Кідман та інші зірки
Іноді для успіху в шоу-бізнесі мало самого лише таланту і наполегливої роботи. Часом слава вимагає конкретної зміни іміджу і навіть хірургічного втручання.
Тоді за крок від слави деякі акторки й співачки-початківиці зважуються на кардинальні зміни в зовнішності. OBOZREVATEL дізнався, який вигляд мали всесвітньо відомі зірки до того, як стали знаменитими.
1. Кайлі Дженнер, 23 роки
Модель і зірка шоу "Сімейство Кардаш'ян" Кайлі Дженнер вклала в себе сотні тисяч доларів, щоб сформувати бажаний образ. Вона зробила низку пластичних операцій, додала об'єму в груди й попу, зробила талію і повністю "перекроїла" обличчя. Кайлі не заперечує, що стала завсідницею хірургічного кабінету, оскільки інтернет рясніє її красномовними фото з юності.
2. Кеті Перрі, 36 років
Від природи у співачки русяве волосся, яке в юності вона мелірувала. Цікаво, що Кеті в дитинстві й зовсім була блондинкою. Але вирішивши "осідлати шоу-бізнес", Кеті відрізала каре і перетворилася в гарячу брюнетку.
3. Ніколь Кідман, 53 роки
Акторка Ніколь Кідман для ролей у своїх перших фільмах ще не фарбувала волосся і не переробляла брови. Так, у кінокартинах "Різдво Буша", "Бандити на велосипедах", "Верхи на вітрі" вона постала перед глядачами рудоволосою кучерявою дівчиною, а ось із початком 90-х акторка починає освітлювати волосся й укладати кучері в більш спокійні локони. Зараз вона повністю позбулася кучерявості, про що, ймовірно, шкодує. Для нового серіалу "Відіграти назад" Ніколь знову перефарбувалася в рудий і в кожній сцені з'являлася з ідеальними дрібними локонами.
4. Мадонна, 62 роки
Студенткою Мадонна Луїза Чікконе підробляла моделлю, беручи участь у відвертих і добре оплачуваних фотосесіях. На цьому фото можна помітити, скільки зусиль у неї пішло на те, щоб повністю змінити зовнішність. Співачка кілька разів висвітлювала волосся, навчилася носити "агресивний" і зухвальний одяг: корсети й панчохи. Також артистка кардинально змінила форму брів.
5. Леді Гага, 35 років
Як і Мадонні, Леді Газі довелося витравляти свій колір, щоб добитися ідеального блонду. Змінився і стиль співачки: їй довелося приміряти на офіційні виходи найепатажніше вбрання, яке тільки можна уявити, аж до сукні із сирого м'яса. За чутками, Гага робила ринопластику, але сама співачка заперечує це: "Я ніколи не робила пластичних операцій. Я художник, і у мене є право вирішувати, якою мене повинен приймати світ".
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